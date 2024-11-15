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Konya'da eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2024 11:05
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Konya’da eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde, boşandığı eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

İsmil Mahallesi'nde tartıştığı eski eşi Bahriye Kalaycı'yı (24) 2 Kasım'da öldürdükten sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan Fatih U'nun (27) tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde savcılık talimatıyla ifadesi alındı. Zanlının ifadesinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle maktulle geçen yıl boşandıklarını söylediği öğrenildi. Tutuklanan zanlı, tedavisinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilecek.

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