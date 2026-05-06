Ağrı’da adliye önünde silahlı saldırı: Kayınbirader eniştesine kurşun yağdırdı
Ağrı’da boşanma aşamasındaki kız kardeşiyle birlikte adliyeye gelen bir kişi, eniştesine silahla saldırdı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.
ENİŞTESİNE 7 EL ATEŞ AÇTI
Edinilen bilgilere göre olay, Ağrı Hukuk Mahkemeleri Ek Hizmet Binası önünde meydana geldi.
İddiaya göre Ali A., boşanma aşamasındaki kız kardeşinin eşi Ramazan A.'ya silahla saldırdı. Şüphelinin eniştesine 7 el ateş açtığı öğrenildi.
Saldırıda Ramazan A., bacaklarından ve kalçasından yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Ramazan A.'ya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Tedavisinin ardından Ramazan A.'nın taburcu edildiği öğrenildi.
ŞÜPHELİ SİLAHLA YAKALANDI
Olay yerindeki polis ekipleri saldırıya kısa sürede müdahale ederek şüpheli Ali A.'yı suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.