Gelinini öldürüp sigarasını yaktı: Cani kayınvalideden kan donduran ifadeler

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 15:41 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Şişli'de gelini Burçin Şahin'i öldüren 58 yaşındaki Menekşe K.'nın ifadeleri ortaya çıktı. Olayın ardından "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" diyen kayınvalidenin bir süre sigara içtiği belirtildi. Şüphelinin ifadesinde ise "sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim" dediği öğrenildi.

İstanbul Şişli'de 58 yaşındaki Menekşe K., 6 yıldır cezaevinde bulunan oğlunun 25 yaşındaki dini nikahlı eşi Burçin Şahin'i silahla başından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Menekşe K.'nin ifadesinde, "Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var utanmıyor musun dedim. O da bana bel altı bir cevap vererek 'Yaparım' dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim" dediği öğrenildi. Şüphelinin "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

GELİNİNİN BAŞINA 2 EL ATEŞ ETTİ Olay, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 13.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haydarcan K.'nın "hırsızlık" suçundan cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin'in ise kayınvalidesi Menekşe K. ile aynı evde yaşadığı öğrenildi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin'in başına 2 kez ateş etti.

TOPLAM 6 KOVAN BULUNDU İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burçin Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler dışarıda 2, evde ise 4 boş kovan buldu. Şahin'in 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

"NAMUS MESELESİ" DEMİŞ Şüphelinin cinayetin ardından pencereye çıkarak "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Menekşe K.'nın ilk ifadesinde, olayın "namus meselesi" olduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin oğlunun 6 yıldır cezaevinde olduğu, Burçin Şahin'in oğlunu aldattığından şüphelendiği, olay günü telefondaki mesajlaşmaları görmesi üzerine öfkelendiği ve evde bulunan silahla başına 2 el ateş ettiğini söylediği belirtildi.