İstanbul'dan köyüne dönüp kendi işinin patronu oldu! Çalışanların yüzde 90'ı kadın: Devletin verdiği teşvikler sayesinde

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Gabar Dağı eteklerindeki Soğucak köyünden 24 yıl önce ailesiyle İstanbul'a göç eden ve tekstil fabrikalarında çalışan Sabri Özalp, yıllar sonra memleketine dönerek kurduğu atölyede kadın ve gençlere istihdam sağladı. 16 haneli Soğucak köyünde kurduğu atölyede 90 kadın ve gence iş imkanı sunan Özalp, uluslararası markalara üretim yapıyor.

Bölgede yaşanan olaylar ve maddi imkansızlıklar nedeniyle İstanbul'a göç eden Özalp'ın ailesi, 2002 yılında kendi iş yerlerini kurmaya karar verdi. Küçük yaşta çalışmaya başlayan Özalp ve ailesi, el birliğiyle açtıkları işletmeyi büyüterek dünya devlerine üretim yapar hale geldi. 24 yıl önce göç ettiği memleketini unutmayan Özalp, Güçlükonak ilçesine bağlı Soğucak köyünde devlet desteklerinden yararlanarak tekstil atölyesi kurdu. Özalp, çalışmak için batıya göç eden köy gençlerini atölyede istihdam ederek onların kendi topraklarında kazanç sağlamalarına imkan tanıdı. Günde 4 bin 500 parça kıyafet üretimi yapılan atölyede hazırlanan ürünler dünya markalarına gönderiliyor.

''DEVLETİN VERDİĞİ TEŞVİKLER SAYESİNDE KÖYÜMÜZE GERİ GELDİK''



Özalp, bölgedeki olumsuzluklar ve maddi imkansızlıklar nedeniyle 2002'de İstanbul'a göç ettiklerini, burada bir süre fabrikalarda çalıştıktan sonra Küçükçekmece'de kendi iş yerlerini kurduklarını belirtti. Memleketleri Güçlükonak Soğucak köyüne dönmeye karar verdiklerini ifade eden Özalp, "Orada 24 yıldır işimizi sürdürüyorduk. 24 yılın ardından tekrar baba ocağına döndük ve burada atölye kurduk. İstihdam sağlamaktan çok mutluyuz" dedi.