Ekspertiz için bir ilk olacak kurallar geliyor! Otomobil alıp satacak herkesi ilgilendiren yönetmelikle neler değişecek? İşte bilmeniz gerekenler

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 10:03 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2026 10:42 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Araç alım satımında en önemli işlemlerden olan ekspertiz konusunda bir ilk olacak düzenleme için sona yaklaşıldı. Ticaret Bakanlığı, 'Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı'nın kamu kurum ve kuruşları ile sektör paydaşlarının görüşüne açıldığını duyurdu. Ekspertiz hizmetleri ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuşturulurken, raporlama standartları ve ekspertiz işletmelerinin sorumluluklarına ilişkin süreçler açık ve detaylı bir şekilde düzenlendi. İşte otomobil alıp satacak herkesi ilgilendiren düzenlemenin detayları...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ile hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmetlerinde kalite, şeffaflık ve güvenilirliğin artırılması, ekspertiz sektöründe haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici haklarının korunması amacıyla hazırlanan 'Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı' çalışmaları tamamlanarak kamu kurum ve kuruşları ile sektör paydaşlarının görüşüne açılmıştır. Yeni düzenleme ile ekspertiz hizmetleri ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuşturulurken, raporlama standartları ve ekspertiz işletmelerinin sorumluluklarına ilişkin süreçler açık ve detaylı bir şekilde düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

"YETKİ BELGESİ İLE HİZMETTE KALİTE VE GÜVEN ARTACAK" Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmeti veren işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yetki belgesi almasının zorunlu hale geleceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İşletmelere yetki belgesi verilmesi için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmaları, mesleki yeterlilik belgesi olan teknik sorumlu istihdam etmeleri ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları gibi şartlar getirilecek. Böylece, sektöre giriş ve faaliyet şartları netleştirilerek ekspertiz hizmetlerinde kalite ve güvenilirliğin artırılması, kayıt dışı ve denetimsiz uygulamaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir."

"Bugüne kadar ekspertiz raporlarının merkezi bir sistemden bağımsız ve uygulama birliği olmayan yöntemlerle düzenlenmesi, haksız ticari uygulamalar ve tüketici mağduriyetlerine sebep olabilmekteydi. Yeni düzenleme ile sektördeki sorunları gidermek amacıyla, Ticaret Bakanlığı bünyesinde 'Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi' kurulacak ve ekspertiz raporlarının tamamının dijital ortamda, şeffaf ve izlenebilir olması sağlanacak."