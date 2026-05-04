Ticaret Bakanlığı'ndan Burger King'teki ayrımcılık skandalına inceleme! "Kabul edilemez"

Öte yandan hayırsever müşteri, ayrımcılığa sert tepki gösterirken, şube yöneticisi ile görüşmesinin ardından yetkilinin insanlık dışı durumda anne ve kızdan özür dilemek yerine saf ettiği sözlerine devam ederek haklılığını savunması ise pes dedirtti.

Bir müşterinin anne ve kıza yemek ısmarlamasının ardından şube çalışanları sadece paket servisi yapabileceklerini belirterek "Kurallarımız var, herkesi içeri alamayız. " şeklindeki skandal sözleri başta sosyal medya olmak üzere tepkilere neden olmuştu.

Ticaret Bakanlığı Burger King'şn Tarabya şubesinde yaşanan ayrımcılık skandalına ilişkin inceleme başlattı. (Foto: AA)

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu vicdanları yaralayan skandalın ardından Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bakanlığın inceleme başlattığını duyurdu.



"SÜRECİ YAKINDA TAKİP EDİYORUZ"

Bekir Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anne ve kızın yaşadığı iddia edilen hadisenin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak firmanın müşteri kayırma ve hizmetten kaçınma konusuna ilişkin paylaşım ve mesajların takip edildiği vurgulanarak "Her bir vatandaşımızın bu konuda gösterdiği duyarlılık, toplumsal vicdanımızın ne kadar güçlü olduğunun da açık bir göstergesidir. Bu hassasiyet için teşekkür ediyoruz." dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Kaplan açıklamalarının devamında; "Hiçbir vatandaşımızın; ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalması kabul edilemez. Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir.

Gerekli inceleme ve denetim süreçleri yürütülmekte olup, gelişmelere ilişkin detaylı açıklama ve güncelleme en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verdi.