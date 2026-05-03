Burger King şubesinde skandal ayrımcılık! Anne ve kızına servis engeli: "İçeride yiyemezler"
Sarıyer'deki ünlü fast-food zincirinin Tarabya şubesinde, ihtiyaç sahibi bir anne ve kızının sosyo ekonomik durumları gerekçe gösterilerek işletmeye kabul edilmediği iddia edildi. Görgü tanığı bir müşteri, anne kızın yemeğini satın alırken yemeğin çalışanlar tarafından servis edilmek yerine paket servisi yapılacağını öğrenmesi üzerine sert tepki gösterdi. İnsanlık onurunu zedeleyen olayda müşteriye "Kurallarımız var, herkesi içeriye alamayız" şeklinde skandal bir ifade kullanılırken, şubenin yöneticisi hatalarını düzeltmek yerine haklılıklarını savunması pes dedirtti. Yaşanan olay sosyal medyada hızla yayılırken, vatandaşlar markaya tepki gösterdi.
İstanbul Sarıyer'de ünlü fast-food restoran zinciri Burger King'in Tarabya şubesinde maddi durumları iyi olmayan anne ve kızına sosyo ekonomik nedenler gerekçe gösterilerek yemek yemelerine restoran tarafından izin verilmediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
SKANDAL SAVUNMA: "SADECE PAKET YAPABİLİRİZ"
Olay bir müşterinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Restorandaki bir müşteri, dijital sipariş ekranından yaptığı alışveriş sırasında anne ve kızı da düşünerek, onların yemeklerini de ödeyerek fişi aileye verdi.
Ancak siparişlerin hazırlanma sürecinde dikkat çeken bir durum yaşandı. Müşterinin kendi yemeği tepsiyle servis edilirken, anne ve kızı için verilen siparişin tepsiye konulmadığı görüldü. Bunun nedenini sorgulayan müşteriye, iddiaya göre çalışanlar tarafından yüksek sesle "Kurallarımız var, herkesi içeri alamayız. Sadece paket verebiliriz" şeklinde bir yanıt verildi.
"HERKESİ KABUL EDEMEYİZ"
Yaşanan olayın ardından müşteri duruma sert tepki gösterirken, şube yöneticisinin çağrıldığı ve şahıs tarafından skandal bir üslupla karşılandığı iddia edildi. Olayın büyümesi üzerine müşteri "Ben burada oturup yiyebiliyorsam bu aile neden içeri alınmıyor?" sorusuna yöneticinin, "Belli kurallar var, herkesi içeri kabul edemeyiz" şeklinde yanıt verdiği öne sürüldü.
Restorandaki diğer müşterilerin de duruma tepki göstermesi üzerine yönetimin geri adım attığı ve aileye daha sonra masa servisi açıldığı belirtildi.
ÖZÜR DİLEMEK YERİNE HAKLILIĞINI SAVUNDU
Yaşanan skandal olayın ardından müşteri ile görüşen yönetici, insanlık dışı durumda anne ve kızdan özür dilemek yerine saf ettiği sözlerine devam ederek haklılığını savunması ise pes dedirtti.
FAST-FOOD ZİNCİRİNE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoran zincirinde yaşananlar, o an için çözülmüş gibi görünse de hem içeride bulunan müşteriler arasında hem de sosyal medyada büyük bir rahatsızlığa yol açtı.
İnsan onurunu zedeleyen olayın hızla yayılmasının ardından vatandaşlar, fast-food zincirine "ayrımcılık" nedeniyle tepki gösterirken, markanın herkese eşit hizmet vermemesi tartışmaları beraberinde getirdi.