ABD'de ölen sanal medya fenomeninin otopsisinde aileyi kahreden detay

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
ABD’de yaşamını yitiren sanal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın otopsisinde darp ve sigara izleri ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan sevgilisi ise hâlâ firarda! Acılı anne Ayhan Taktaş, kızının eşyalarına bile ulaşamadığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

ABD'de hayatını kaybeden ve fethi kabrin ardından yapılan otopsisinde vücudunda darp ve sigara söndürme izleri olduğu belirlenen sanal medya ünlüsü Yağmur Taktaş'ın (28) hakkında yakalama kararı çıkarılan ressam sevgilisi A.C.F. (40) halen bulunamadı. Yağmur'un annesi Ayhan Taktaş, "Kızımın cenazesi geldiğinde bana sadece birkaç tokasını verdiler. Üzerinden çıkan kıyafetlerini koklamak isterdim ancak o bile yoktu. ABD'de yaşayan A.C.F. her şeyine el koymuş. O cani şu an elini, kolunu sallayarak geziyor. Bu adalet mi? Bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı Yağmur Taktaş, 3 Nisan 2024'te ABD'de fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı zamanda sanal medya ünlüsü olan Taktaş'ın cenazesi, ABD'de yapılan otopsinin ardından 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yağmur Taktaş'ın ailesi, avukatları aracılığıyla daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne neden olduğunu iddia ettikleri Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.

BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ: "KIYAFETLERİNİ KOKLAMAK İSTERDİM"

FETHİ KABİR YAPILDI

Taktaş ailesi, Yağmur'un sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı, alıkonularak darp edildiği ve tutulduğu yerde aç bırakıldığı iddiasında bulundu. Bu şüphe üzerine aile, avukatları aracılığıyla cenazenin çıkarılıp, Türkiye'de otopsi yapılması için başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesiyle Taktaş'ın cenazesi, 5 Mayıs 2024'te fethi kabir yapılarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kısmen bozulduğu saptanan cenazeden alınan örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DARP VE SİGARA SÖNDÜRME İZLERİ GÖRÜLDÜ

Öte yandan ailenin başvurusu sonrası New York'taki Columbia Üniversitesi'nde hazırlanan otopsi raporunda; Taktaş'ın vücudunda farklı türlerde uyuşturucu maddelere rastlandığı belirtildi. Otopsi videosunda da darba bağlı morluklar ile sigara söndürme izlerinin bulunduğu aktarıldı. Taktaş'ın darp edildiği ve işkence gördüğü kanaatinin oluşması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle 5'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Taktaş ailesinin, Türkiye'de yargılanmasını istediği A.C.F. ise halen aranıyor.

"ONSUZ HAYAT ÇOK ZOR"

Kızını kaybettikten sonra derin bir acıya gömüldüklerini anlatan anne Ayhan Taktaş, "Onsuz hayat çok zor. Birlikte gezerdik, çok şey paylaşırdık. Şu an o yok, ben bir hiçim. Cenazesi geldi, gömüldü. Talebim üzerine fethi kabir yapıldı. Ayakları bağlanmış, sigara söndürülmüş ve aç bırakılmış. Yani şiddete uğramış benim kızım. Bir annenin dayanabileceği şeyler mi bunlar? Allah kimseye böylesine büyük bir acıyı yaşatmasın" dedi.

"KIYAFETLERİNİ KOKLAMAK İSTERDİM"

Aslen Adanalı olan A.C.F.'nin hayatlarına girmesiyle sıkıntıların başladığını belirten Ayhan Taktaş, "Kızımı sürekli tehdit edip, 'Gelmezsen, aileni öldürürüm' diyordu. Belki de bu yüzden gitti. Ona 'Çirkin ol, sana kimse bakmasın' diyordu. O cani, kızımın saçlarını kestirip, kaşlarını kazımıştı. Kızımın cenazesi geldiğinde bana sadece birkaç tokasını verdiler. Üzerinden çıkan kıyafetlerini koklamak isterdim ancak o bile yoktu. A.C.F. her şeyine el koymuş. Bana bunu reva gördüler" diye konuştu.

"YÜREĞİME BİR NEBZE SU SERPİLİR"

Taktaş, "Kızım, A.C.F. tarafından İstanbul'da darbedildiğinde dalağını kaybetmişti. Bu dava da henüz sonuçlanmadı. O cani şu an elini, kolunu sallayarak geziyor. Bir an önce yakalansın, benim çektiğim acının bin mislini yaşasın. Cezasını bulursa belki yüreğime bir nebze su serpilir" ifadesini kullandı.

