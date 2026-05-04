ABD'de ölen sanal medya fenomeninin otopsisinde aileyi kahreden detay

ABD'de hayatını kaybeden ve fethi kabrin ardından yapılan otopsisinde vücudunda darp ve sigara söndürme izleri olduğu belirlenen sanal medya ünlüsü Yağmur Taktaş'ın (28) hakkında yakalama kararı çıkarılan ressam sevgilisi A.C.F. (40) halen bulunamadı. Yağmur'un annesi Ayhan Taktaş, "Kızımın cenazesi geldiğinde bana sadece birkaç tokasını verdiler. Üzerinden çıkan kıyafetlerini koklamak isterdim ancak o bile yoktu. ABD'de yaşayan A.C.F. her şeyine el koymuş. O cani şu an elini, kolunu sallayarak geziyor. Bu adalet mi? Bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı Yağmur Taktaş, 3 Nisan 2024'te ABD'de fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı zamanda sanal medya ünlüsü olan Taktaş'ın cenazesi, ABD'de yapılan otopsinin ardından 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yağmur Taktaş'ın ailesi, avukatları aracılığıyla daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne neden olduğunu iddia ettikleri Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.

FETHİ KABİR YAPILDI

Taktaş ailesi, Yağmur'un sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı, alıkonularak darp edildiği ve tutulduğu yerde aç bırakıldığı iddiasında bulundu. Bu şüphe üzerine aile, avukatları aracılığıyla cenazenin çıkarılıp, Türkiye'de otopsi yapılması için başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesiyle Taktaş'ın cenazesi, 5 Mayıs 2024'te fethi kabir yapılarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kısmen bozulduğu saptanan cenazeden alınan örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.