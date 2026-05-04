4 Mayıs'ta okullar tatil mi? Afyonkarahisar, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eğitime ara
Türkiye’nin farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Afyonkarahisar, Gaziantep ve Şanlıurfa’da fırtına, sağanak ve olumsuz hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verilirken, yaşanan olaylarda can kaybı ve yaralanmalar da meydana geldi.
Afyonkarahisar, Gaziantep ve Şanlıurfa valilikleri, bölgede etkili olan şiddetli fırtına, sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.
AFYONKARAHİSAR'DA BAZI İLÇELERDE EĞİTİME ARA
Afyonkarahisar'da olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle üç ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde eğitim öğretim faaliyetleri durduruldu.
Taşımalı eğitim kapsamında ise Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören'in Cerit Yaylası bölgesinde eğitime ara verildi. Ayrıca merkeze bağlı Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerinden taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ile bu bölgelerden il merkezine giden ortaöğretim öğrencileri de izin kapsamına alındı.
Öte yandan Afyonkarahisar il merkezi ile Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerinde eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğü bildirildi. Eğitime ara verilen ilçelerde görev yapan hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı açıklandı.
GAZİANTEP'TE "SÜPER HÜCRE" ETKİSİ: HAYAT FELÇ OLDU
Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra etkili olan "süper hücre" fırtınası kent genelinde ciddi hasara yol açtı. Ani bastıran yağmur, dolu, hortum ve şiddetli rüzgar nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, köprü altları göle döndü.
Fırtına sırasında bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar kökünden söküldü ve dereler taştı. Oluşan hortum ve sel nedeniyle araçlarda hasar meydana gelirken, olaylarda 23 kişi yaralandı.
3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Yaşanan fırtınanın ardından Gaziantep Valiliği, kent merkezi ile Nizip ilçesinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde bulunan tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, özel eğitim merkezlerinde ve halk eğitim kurslarında 4 Mayıs 2026 tarihinde eğitim yapılmayacağı bildirildi.
Kararın, hasar gören okullarda inceleme yapılması ve gerekli düzenlemelerin tamamlanması amacıyla alındığı ifade edildi. Ayrıca öğrenciler ve velilerde oluşan tedirginliğin de göz önünde bulundurulduğu belirtildi. İlköğretimde çocuğu bulunan kadın personelle ilgili tedbirlerin ise kurumlar tarafından değerlendirileceği kaydedildi.
ŞANLIURFA'DA FIRTINA CAN ALDI
Şanlıurfa'da öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Birecik ve Viranşehir ilçelerindeki çok sayıda binanın çatısında uçma, ağaç devrilmesi ve su baskınları gerçekleşti.
Yaşanan doğal afet nedeniyle Viranşehir'de 11, Birecik ilçesinde ise 29 vatandaş yaralandı. Olaylarda 1 kişi ise hayatını kaybetti .
2 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN SÜREYLE ARA
Şanlıurfa Valiliği tarafından yaşanan ani sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Viranşehir ve Birecik ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada; "Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadeleri yer aldı.