4 Mayıs'ta okullar tatil mi? Afyonkarahisar, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eğitime ara

Afyonkarahisar, Gaziantep ve Şanlıurfa valilikleri, bölgede etkili olan şiddetli fırtına, sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

AFYONKARAHİSAR'DA BAZI İLÇELERDE EĞİTİME ARA

Afyonkarahisar'da olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle üç ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde eğitim öğretim faaliyetleri durduruldu.

Taşımalı eğitim kapsamında ise Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören'in Cerit Yaylası bölgesinde eğitime ara verildi. Ayrıca merkeze bağlı Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerinden taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ile bu bölgelerden il merkezine giden ortaöğretim öğrencileri de izin kapsamına alındı.

Öte yandan Afyonkarahisar il merkezi ile Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerinde eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğü bildirildi. Eğitime ara verilen ilçelerde görev yapan hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı açıklandı.