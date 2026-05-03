Gaziantep'i kuvvetli yağış vurdu! Valilik uyardı: Dere yataklarından uzak durun

Gaziantep sokaklarında sağanak ve fırtınanın yarattığı tahribat, hayatı tamamen durma noktasına getirdi. Olay yerinden sıcak gelişmeleri paylaşan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Gaziantep'te fırtına ve sel etkili oldu. Birçok evin çatısı uçtu, birçok noktada maddi hasara yol açtı. Yollar adeta göle döndü, mahsur kalan araçlar da vardı. Trafik de bir yandan adeta felç oldu bu sebeple. " ifadelerini kullanarak kentin teslim olduğu kaosu dile getirdi. Geçgel, özellikle ana arterlerdeki araçların suyun içinde çaresiz kaldığını vurguladı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar panik yaşarken, bazı vatandaşlar araçlarını korumak için kapalı alanlara ve emniyet noktalarına sığındı.

Gaziantep'te öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti. Rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatısı uçarken, su gölüne dönen yollarda bazı araçlar mahsur kaldı.

ALT GEÇİTLERDE CAN PAZARI: ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Şehrin en kritik noktalarından biri olan Çimento Kavşağı'nda manzara korkutucuydu. Alt geçitlerin tamamen suyla dolduğunu yerinde görüntüleyen Mehmet Geçgel, "Burası aslında bir alt geçit ve alt geçit tamamen suya gömülmüş durumda. Tabeladan suyun seviyesini görebilirsiniz. İleride bir araç görünüyor, o araç ekipler tarafından kurtarılmaya çalışılıyor." sözleriyle yaşanan can pazarını aktardı.

İpekyolu üzerinde trafiğin polis ekipleri tarafından kontrollü sağlandığını belirten Geçgel, ekiplerin araçları güvenli bölgelere tahliye etmek için yoğun bir mesai harcadığını ifade etti.