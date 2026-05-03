Gaziantep'i kuvvetli yağış vurdu! Valilik uyardı: Dere yataklarından uzak durun

Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatıları uçtu. Bazı araçlar su gölüne dönen yollarda mahsur kaldı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ aktardı.

Gaziantep'te öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti. Rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatısı uçarken, su gölüne dönen yollarda bazı araçlar mahsur kaldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar panik yaşarken, bazı vatandaşlar araçlarını korumak için kapalı alanlara ve emniyet noktalarına sığındı.

GAZİANTEP'İ KUVVETLİ YAĞIŞ VURDU

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, TRAFİK FELÇ OLDU

Gaziantep sokaklarında sağanak ve fırtınanın yarattığı tahribat, hayatı tamamen durma noktasına getirdi. Olay yerinden sıcak gelişmeleri paylaşan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Gaziantep'te fırtına ve sel etkili oldu. Birçok evin çatısı uçtu, birçok noktada maddi hasara yol açtı. Yollar adeta göle döndü, mahsur kalan araçlar da vardı. Trafik de bir yandan adeta felç oldu bu sebeple." ifadelerini kullanarak kentin teslim olduğu kaosu dile getirdi. Geçgel, özellikle ana arterlerdeki araçların suyun içinde çaresiz kaldığını vurguladı.

ALT GEÇİTLERDE CAN PAZARI: ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Şehrin en kritik noktalarından biri olan Çimento Kavşağı'nda manzara korkutucuydu. Alt geçitlerin tamamen suyla dolduğunu yerinde görüntüleyen Mehmet Geçgel, "Burası aslında bir alt geçit ve alt geçit tamamen suya gömülmüş durumda. Tabeladan suyun seviyesini görebilirsiniz. İleride bir araç görünüyor, o araç ekipler tarafından kurtarılmaya çalışılıyor." sözleriyle yaşanan can pazarını aktardı.

İpekyolu üzerinde trafiğin polis ekipleri tarafından kontrollü sağlandığını belirten Geçgel, ekiplerin araçları güvenli bölgelere tahliye etmek için yoğun bir mesai harcadığını ifade etti.

SÜPER HÜCRE VURDU: ÇATILAR VE DIŞ CEPHELER SAVRULDU

Gaziantep'i vuran yağışın sadece bir sağanak değil, fırtına ve doluyla birleşen bir süper hücre olduğunu belirten muhabir Mehmet Geçgel, "Öylesine kuvvetli bir sağanak yağış geldi ki, fırtınayla birlikte süper hücre oluştu. Bir taraftan dolu yağışı, bir taraftan sağanak, bir taraftan da fırtına vardı. Fırtına birçok evin çatısını uçurdu, hatta dış kaplamalar, ağaçlar devrildi." şeklinde konuştu.

Bazı hastanelerin dış cephe kaplamalarının dahi uçtuğunu kaydeden Geçgel, fırtınanın şiddetiyle çevreye savrulan parçaları göstererek tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

ALLEBEN DERESİ TAŞTI, VALİLİK ACİL UYARI YAYINLADI

Şehir merkezindeki su seviyesinin yükselmesiyle Alleben Deresi'nin yatağından taşması, yetkilileri teyakkuza geçirdi. Gaziantep Valiliği'nin bölge halkı için hayati bir uyarı yaptığını hatırlatan Mehmet Geçgel, "Şehir merkezinde Alleben Deresi taştı. Derenin taşması üzerine Gaziantep Valiliği de bir uyarı yayınladı. Vatandaşların sağanak yağış etkisini kaybedene kadar dere çevresinden geçmemesi ve o noktalarda bulunmaması istendi." ifadelerini kullandı. Dere kenarında güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.

KIRSALDA HAYVANLAR SELE KAPILDI, MAHALLELER HASAR GÖRDÜ

Afetin bilançosu sadece şehir merkeziyle sınırlı kalmadı. Kırsal mahallelerden gelen haberler yıkımın boyutunu artırdı. Kırsal bölgelerdeki durumu aktaran Mehmet Geçgel, "Kırsal bölgede hayvanlar sel suyuna kapıldı, sele kapıldılar, bu yönde bilgiler var. Özellikle Seyrantepe Mahallesi, Perilikaya ve Gazikent mahallelerini sel ve fırtına ciddi şekilde etkiledi." sözleriyle maddi kaybın büyüklüğüne dikkat çekti.

Ayrıca Seyrantepe stadındaki tribünlerin fırtınanın etkisiyle çöktüğü, pazar yerlerinin çatılarının ise yollara savrulduğu bilgisi paylaşıldı.

EKİPLER TEYAKKUZDA: YAĞIŞ UYARISI DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerinin sahada aralıksöz çalıştığı, mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığı belirtildi. Bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyleyen Geçgel, "Mahsur kalan aracın şoförü kurtarıldı, sadece araç suyun içinde kaldı. Sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri teyakkuzda. Su tahliye edilecek ancak meteorolojinin saat 8'e kadar yağış uyarısı var." ifadelerini kullandı.

Şehrin bir kısmında yağış sürerken, ekiplerin hasar tespit ve su tahliye çalışmalarını fırtına parçaları arasında sürdürdüğü bildirildi. Mehmet Geçgel, "Gaziantep'te bir afet yaşanıyor ve ekiplerin nöbeti devam ediyor." diyerek tehlikenin gece saatlerine kadar süreceği konusunda vatandaşları uyardı.

