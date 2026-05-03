Gaziantep'i kuvvetli yağış vurdu! Valilik uyardı: Dere yataklarından uzak durun
Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatıları uçtu. Bazı araçlar su gölüne dönen yollarda mahsur kaldı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ aktardı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar panik yaşarken, bazı vatandaşlar araçlarını korumak için kapalı alanlara ve emniyet noktalarına sığındı.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, TRAFİK FELÇ OLDU
Gaziantep sokaklarında sağanak ve fırtınanın yarattığı tahribat, hayatı tamamen durma noktasına getirdi. Olay yerinden sıcak gelişmeleri paylaşan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Gaziantep'te fırtına ve sel etkili oldu. Birçok evin çatısı uçtu, birçok noktada maddi hasara yol açtı. Yollar adeta göle döndü, mahsur kalan araçlar da vardı. Trafik de bir yandan adeta felç oldu bu sebeple." ifadelerini kullanarak kentin teslim olduğu kaosu dile getirdi. Geçgel, özellikle ana arterlerdeki araçların suyun içinde çaresiz kaldığını vurguladı.
ALT GEÇİTLERDE CAN PAZARI: ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ
Şehrin en kritik noktalarından biri olan Çimento Kavşağı'nda manzara korkutucuydu. Alt geçitlerin tamamen suyla dolduğunu yerinde görüntüleyen Mehmet Geçgel, "Burası aslında bir alt geçit ve alt geçit tamamen suya gömülmüş durumda. Tabeladan suyun seviyesini görebilirsiniz. İleride bir araç görünüyor, o araç ekipler tarafından kurtarılmaya çalışılıyor." sözleriyle yaşanan can pazarını aktardı.
İpekyolu üzerinde trafiğin polis ekipleri tarafından kontrollü sağlandığını belirten Geçgel, ekiplerin araçları güvenli bölgelere tahliye etmek için yoğun bir mesai harcadığını ifade etti.
SÜPER HÜCRE VURDU: ÇATILAR VE DIŞ CEPHELER SAVRULDU
Gaziantep'i vuran yağışın sadece bir sağanak değil, fırtına ve doluyla birleşen bir süper hücre olduğunu belirten muhabir Mehmet Geçgel, "Öylesine kuvvetli bir sağanak yağış geldi ki, fırtınayla birlikte süper hücre oluştu. Bir taraftan dolu yağışı, bir taraftan sağanak, bir taraftan da fırtına vardı. Fırtına birçok evin çatısını uçurdu, hatta dış kaplamalar, ağaçlar devrildi." şeklinde konuştu.
Bazı hastanelerin dış cephe kaplamalarının dahi uçtuğunu kaydeden Geçgel, fırtınanın şiddetiyle çevreye savrulan parçaları göstererek tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.