Son sözü “Abla açım” oldu… 15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin hayalleri yarım kaldı

Şanlıurfa’da staj yaptığı işyerinde kompresörle hava verilmesi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin ailesi adalet istiyor. Acılı abla, kardeşinin son sözünün “Abla açım” olduğunu söyleyerek sorumluların en ağır cezayı almasını talep etti.

Şanlıurfa'da 6 ay önce staj yaptığı işyerinde makatına kompresörle hava verilmesi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin ailesi acısını ilk günkü gibi taze tutuyor. Abla Yağmur Kendirci kardeşinin hayallerinin yarım kaldığını belirterek, "Suçlular en ağır cezayı alsın" dedi. SON SÖZÜ "ABLA AÇIM" OLDU Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen olayda, lise öğrencisi Muhammed Kendirci, staj yaptığı marangoz atölyesinde "şaka" yapıldığı iddiasıyla makatından kompresörle hava verilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kendirci yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da staj yaptığı işyerinde kompresörle hava verilmesi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin ailesi adalet istiyor Kardeşinin melek gibi bir insan olduğunu ve kimseye zararının dokunmadığını söyleyen abla Yağmur Kendirci, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Kardeşim ambulanstan indirilirken karnı çok şişmişti ve acıdan inliyordu. Hemen ameliyathaneye aldılar. Sinir krizi geçirdim. Doktor, bağırsak ameliyatının iyi geçtiğini söyledi. Kardeşim bir süre sonra gözünü açtı. Yanına gittim. Elini uzattı, tuttum. 'Abla açım' dedi. Ben de 'Sen ayağa kalkınca sana en güzel yemekleri yapacağız' dedim. Bunun üzerine muz ve mandalina istedi. Ancak doktor tedavinin boşa gideceğini söyleyince veremedik. Gece kalbi durdu ve bir gün sonra da vefat etti." "KARDEŞİMİN HAYALİ YARIM KALDI" Kardeşinin hayallerinin yarım kaldığını dile getiren Kendirci, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu şöyle belirtti: