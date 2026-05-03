Şanlıurfa'da kuvvetli sağanak ve fırtına: Okul 1 gün süreyle tatil edildi

Şanlıurfa'da öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Birecik ve Viranşehir ilçelerindeki çok sayıda binanın çatısında uçma, ağaç devrilmesi ve su baskınları gerçekleşti.

Şanlıurfa Valiliği tarafından Birecik ve Viranşehir ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. (Foto: Şanlıurfa Valiliği)

2 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN SÜREYLE ARA

Şanlıurfa Valiliği tarafından yaşanan ani sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Viranşehir ve Birecik ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada; "Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadeleri yer aldı.