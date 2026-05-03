Şanlıurfa'da kuvvetli sağanak ve fırtına: Okul 1 gün süreyle tatil edildi
Şanlıurfa'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle Birecik ve Viranşehir ilçelerinde 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada özel gereksinimli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personellerinde idari izinli sayılacağını belirtildi.
Şanlıurfa'da öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Birecik ve Viranşehir ilçelerindeki çok sayıda binanın çatısında uçma, ağaç devrilmesi ve su baskınları gerçekleşti.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaşanan doğal afet nedeniyle Viranşehir'de 11, Birecik ilçesinde ise 29 vatandaş yaralandı. Olaylarda 1 kişi ise hayatını kaybetti .
2 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN SÜREYLE ARA
Şanlıurfa Valiliği tarafından yaşanan ani sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Viranşehir ve Birecik ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada; "Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadeleri yer aldı.