Orman yangınlarına karşı yeni sezon hazırlıkları tamamlandı

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye genelinde orman yangınları riskine karşı hazırlıklar tamamlandı. Orman Genel Müdürlüğü, bu yıl yangınlara 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile müdahale edileceğini açıkladı. Geçen yıl 3 binin üzerinde yangın çıkarken, büyük bölümü insan kaynaklı nedenlerden kaynaklandı.

3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla yaz sezonuna girilirken, orman yangınları riskine karşı alınan önlemler kamuoyuyla paylaşıldı. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hem teknik kapasite artırıldı hem de vatandaşlara yönelik uyarılar yinelendi. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklık ve insan kaynaklı ihmaller, yangın riskini belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.

YANGINLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ İNSAN KAYNAKLI

Türkiye'de geçen yıl çıkan 3 bin 224 orman yangınından 1.933'ünün ihmal, dikkatsizlik, kasıt ve kazadan kaynaklandığı bildirildi. Bu yangınlarda toplam 81 bin 473,46 hektar alan zarar gördü.

En fazla yangının çıktığı iller arasında 321 olayla İzmir ilk sırada yer aldı. İzmir'i Şanlıurfa, Muğla, İstanbul ve Antalya takip etti.

HAVA FİLOSU GÜÇLENDİRİLDİ

Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bu yıl yangınlara müdahalede kullanılacak hava filosu genişletildi.

  • 28 uçak
  • 119 helikopter
  • 14 İHA

ile mücadele yürütülecek.

Geçen yıla göre filoya eklenen 1 uçak ve 14 helikopter sayesinde havadan müdahale kapasitesi 462 tona ulaştı. Bu artışın, yangınlara daha hızlı ve etkili müdahale edilmesini sağlaması hedefleniyor.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Yetkililer, özellikle yaz aylarında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Alınması gereken başlıca önlemler şöyle sıralandı:

  1. Ormanlık alanlarda mangal yakılmamalı
  2. Duman görüldüğünde 177 veya 112 aranmalı
  3. Kuru ot bulunan alanlara araç park edilmemeli
  4. Cam ve yanıcı atıklar doğaya bırakılmamalı
  5. Sigara izmaritleri çevreye atılmamalı
  6. Anız yakılmamalı
  7. Bu tedbirlerin ihmal edilmesi durumunda küçük bir kıvılcımın büyük yangınlara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

MÜCADELEDE ERKEN İHBAR KRİTİK ROL OYNUYOR

Sabah'ın haberine göre; Uzmanlar, orman yangınlarında erken ihbarın müdahale süresini doğrudan etkilediğini belirtiyor. Özellikle kırsal ve ormanlık bölgelerde yaşayan vatandaşların en küçük dumanı dahi yetkililere bildirmesi gerektiği ifade ediliyor.

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangınları riski de yükseliyor. Yetkililer, teknik kapasitenin artırıldığını ancak en büyük önlemin insan kaynaklı hataların önlenmesi olduğunu vurguluyor. Yaz boyunca dikkatli olunması, olası felaketlerin önüne geçilmesinde belirleyici olacak.

