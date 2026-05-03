3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla yaz sezonuna girilirken, orman yangınları riskine karşı alınan önlemler kamuoyuyla paylaşıldı. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hem teknik kapasite artırıldı hem de vatandaşlara yönelik uyarılar yinelendi. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklık ve insan kaynaklı ihmaller, yangın riskini belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.

YANGINLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ İNSAN KAYNAKLI

Türkiye'de geçen yıl çıkan 3 bin 224 orman yangınından 1.933'ünün ihmal, dikkatsizlik, kasıt ve kazadan kaynaklandığı bildirildi. Bu yangınlarda toplam 81 bin 473,46 hektar alan zarar gördü.

En fazla yangının çıktığı iller arasında 321 olayla İzmir ilk sırada yer aldı. İzmir'i Şanlıurfa, Muğla, İstanbul ve Antalya takip etti.