Antalya’da pompalı dehşeti: Annesi anahtarı vermeyince apartmana ateş açtı

Antalya’da annesinden aracın anahtarını alamayan bir kişi, pompalı tüfekle apartmana ateş açtı. Olay sonrası araçla kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce eşinden ayrılan ve ailesiyle yaşamaya başlayan Arif Y., alkollü şekilde sokağa gelerek annesinden park halindeki aracın anahtarını istedi.

ANNESİ ANAHTARI VERMEYİNCE APARTMANA ATEŞ AÇTI Annesinden olumsuz yanıt alan Arif Y., sinirlenerek sokakta bulunan ve atıl durumdaki kendilerine ait başka bir aracın bagajından pompalı tüfek aldı. Şüpheli, bagajdan çıkardığı tüfekle 3. katta bulunan daireye doğru ateş açtı. Silah sesleri mahallede paniğe neden olurken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.