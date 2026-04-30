Ordu’da sağlıkta dev hamle! 1200 yatak 70 ameliyathaneli şehir hastanesi hizmete giriyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “en büyük hayalim” dediği şehir hastaneleri projeleri hız kesmeden sürüyor. Ordu Şehir Hastanesi’nin inşaatı tamamlandı. 1200 yatak kapasitesi, 340 poliklinik ve 70 ameliyathanesiyle bölgenin sağlık üssü olacak. Başhekim Prof. Dr. Ali Yılmaz, hastanenin test ve devreye alma sürecinin başladığını, kısa sürede hasta kabulüne geçileceğini açıkladı.
1200 YATAK KAPASİTESİ
Ordu'nun sağlık çehresini değiştirecek olan Ordu Şehir Hastanesi'nde inşaat süreci tamamlandı. 1200 yatak kapasitesi ve modern donanımıyla dikkat çeken hastane; onkolojiden tüp bebeğe, inme merkezinden genetik laboratuvarlarına kadar pek çok alanda bölgenin sağlık üssü olmaya hazırlanıyor.
ŞEHİR HASTANELERİ AĞI GENİŞLİYOR
A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'en büyük hayalim' dediği şehir hastaneleri ülkemizde yükselmeye devam ediyor. 2017 yılında Mersin ve Yozgat ile başlayan bu hikaye, bugüne kadar yaklaşık 30 hastanenin açılmasıyla sürdü. 2026 yılı içerisinde ise 6 yeni şehir hastanesi daha hizmete girecek; işte onlardan biri de Ordu Şehir Hastanesi" sözleriyle projelerin önemine dikkat çekti.
İNŞAAT TAMAMLANDI GERİ SAYIM BAŞLADI
Hastanenin son durumuna ilişkin bilgiler veren Başhekim Prof. Dr. Ali Yılmaz, "Ordu ilimizde yapımı devam eden şehir hastanemizin inşaat süreci tamamlanmış olup, an itibarıyla test ve devreye alma süreci başlamıştır. Bakanlığımız tarafından insan gücü, lojistik, tıbbi destek ve ekipman planlamaları devam ediyor. Bu çalışmalar tahmin ettiğimiz sürede tamamlandığında, kısa bir süre sonra hasta alımına başlayacağız" ifadelerini kullandı.
5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA SAĞLIK HİZMETİ
Hastanenin dev kapasitesi ve konforuna vurgu yapan Ali Yılmaz, "Hastanemiz 1200 yataklı olacak. Yaklaşık 340 poliklinik kullanım alanı, 2'si hibrit olmak üzere 70 ameliyathanesi bulunuyor. 350 tane tek kişilik odasıyla 5 yıldızlı otel kıvamında, hastalarımıza hem modern sağlık hizmeti hem de kaliteli otelcilik hizmeti sunacağız" dedi.
BİRÇOK HİZMET İLK KEZ VE ÜCRETSİZ SUNULACAK
Hastanenin bünyesinde yer alacak özel merkezlere değinen Yılmaz, "Ciddi bir onkoloji merkezi kuruyoruz; aynı anda 50 hastamızın kemoterapi alabildiği bu merkez daha sonra araştırma merkezine dönüşecek. Genetik merkezimizde, daha önce il dışına gönderilen testler burada ücretsiz yapılabilecek. Tüp bebek (IVF) işlemleri ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca yanık merkezi ve felçli hastalar için inme merkezi de vatandaşlarımızın hizmetinde olacak" sözleriyle müjdeleri sıraladı.