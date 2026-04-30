A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'en büyük hayalim' dediği şehir hastaneleri ülkemizde yükselmeye devam ediyor. 2017 yılında Mersin ve Yozgat ile başlayan bu hikaye, bugüne kadar yaklaşık 30 hastanenin açılmasıyla sürdü. 2026 yılı içerisinde ise 6 yeni şehir hastanesi daha hizmete girecek; işte onlardan biri de Ordu Şehir Hastanesi" sözleriyle projelerin önemine dikkat çekti.

Ordu'nun sağlık çehresini değiştirecek olan Ordu Şehir Hastanesi'nde inşaat süreci tamamlandı. 1200 yatak kapasitesi ve modern donanımıyla dikkat çeken hastane; onkolojiden tüp bebeğe, inme merkezinden genetik laboratuvarlarına kadar pek çok alanda bölgenin sağlık üssü olmaya hazırlanıyor.

Ordu Şehir Hastanesi yakında hizmete alınacak (AA)

İNŞAAT TAMAMLANDI GERİ SAYIM BAŞLADI

Hastanenin son durumuna ilişkin bilgiler veren Başhekim Prof. Dr. Ali Yılmaz, "Ordu ilimizde yapımı devam eden şehir hastanemizin inşaat süreci tamamlanmış olup, an itibarıyla test ve devreye alma süreci başlamıştır. Bakanlığımız tarafından insan gücü, lojistik, tıbbi destek ve ekipman planlamaları devam ediyor. Bu çalışmalar tahmin ettiğimiz sürede tamamlandığında, kısa bir süre sonra hasta alımına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA SAĞLIK HİZMETİ

Hastanenin dev kapasitesi ve konforuna vurgu yapan Ali Yılmaz, "Hastanemiz 1200 yataklı olacak. Yaklaşık 340 poliklinik kullanım alanı, 2'si hibrit olmak üzere 70 ameliyathanesi bulunuyor. 350 tane tek kişilik odasıyla 5 yıldızlı otel kıvamında, hastalarımıza hem modern sağlık hizmeti hem de kaliteli otelcilik hizmeti sunacağız" dedi.