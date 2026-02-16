Trabzon Şehir Hastanesi kapılarını ilk kez A Haber'e açtı

A Haber, Doğu Karadeniz’in yeni sağlık üssü olacak Trabzon Şehir Hastanesi’ne giren ilk televizyon kanalı oldu. İnşaat çalışmalarında yüzde 90 seviyesine ulaşılan dev tesiste incelemelerde bulunan A Haber ekibi, açılış müjdesini İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Topsakal’dan aldı. İşte bölgeyi sağlıkta zirveye taşıyacak dev projenin detayları...

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni uluslararası bir sağlık merkezine dönüştürecek olan Trabzon Şehir Hastanesi'nde heyecan verici sona yaklaşıldı. A Haber muhabiri Selman Kutlu, hummalı çalışmaların devam ettiği hastane içinden gerçekleştirdiği özel yayında, projenin son durumunu ve merak edilen açılış tarihini izleyicilerle paylaştı.

YÜZDE 90 TAMAM: İNŞAATTA SONA GELİNDİ

Hastanenin poliklinik ve hasta yatak katlarını yerinde inceleyen A Haber ekibine eşlik eden Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Topsakal, projenin mevcut durumuna ilişkin önemli bilgiler verdi. Topsakal, "Şu anda yaklaşık yüzde 87-88 seviyelerindeyiz. Yukarı katlardaki hasta yatak odalarımız neredeyse tamamen bitmiş durumda. Poliklinik katlarımızda ise son rötuşlar yapılıyor" dedi.

MÜJDE GELDİ: 2026'NIN SON ÇEYREĞİNDE HİZMET BAŞLIYOR

Hastanenin ne zaman hizmete gireceği sorusuna yanıt veren Dr. Topsakal, teslimat ve kabul süreci için takvimi netleştirdi:

"Haziran başı veya ortası gibi yüklenici firmadan geçici kabul işlemlerine başlayacağız. 290 bin metrekarelik dev bir tesisten bahsediyoruz, bu süreç teknik olarak zaman alacaktır. Temizlik ve validasyon işlemlerinin ardından, 2026 yılının son çeyreğinde burada hasta kabul etmeye başlamayı planlıyoruz."

TÜM BRANŞLAR TEK ÇATIDA: TAM DONANIMLI SAĞLIK KOMPLEKSİ

Yeni nesil hastanecilik anlayışıyla inşa edilen Trabzon Şehir Hastanesi, sadece Trabzon'a değil; Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt gibi çevre illere de "sağlık üssü" olarak hizmet verecek. Dr. Topsakal, hastanenin konseptini şu sözlerle açıkladı:

Bütünleşik Hizmet: Kadın doğumdan kalp damar cerrahisine, onkolojiden genel cerrahiye kadar tüm birimler aynı kampüste olacak.

Modern Teknoloji: 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun, ileri teknolojik cihazlarla donatılmış bir merkez.

Bölgesel Güç: Samsun ve Ordu'daki yatırımlarla birlikte Doğu Karadeniz'in sağlık zinciri tamamlanmış olacak.

A HABER, DEV YATIRIMI YERİNDE GÖRÜNTÜLEDİ

Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm projelerini yakından takip eden A Haber, Trabzon Şehir Hastanesi'nin iç mekanlarını ve örnek odalarını ilk kez kamuoyuna sunarak bölge halkının merakını giderdi. Modern mimarisi ve devasa kapasitesiyle dikkat çeken hastane, açıldığında bölgedeki sevk trafiğini bitirerek tüm tedavi süreçlerinin tek merkezde tamamlanmasını sağlayacak.

KISA ANALİZ:

Trabzon Şehir Hastanesi'ne ilişkin yapılan röportaj, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sağlık altyapısının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen yatırımların son aşamaya geldiğini göstermektedir. Röportajda verilen bilgilere göre hastanenin inşaatının yaklaşık yüzde 87–90'ı tamamlanmış durumdadır ve teknik kabul sürecinin 2026 yaz aylarında başlaması planlanmaktadır.

Kategori Bilgi Detay Proje Adı Trabzon Şehir Hastanesi Bölgesel şehir hastanesi Tamamlanma Oranı yüzde 87–90 İnşaatın büyük bölümü tamamlandı Kapalı Alan 285.000 – 290.000 m² Büyük ölçekli sağlık kompleksi Teslim Tarihi Mayıs–Haziran 2026 Yüklenici firmadan teslim planı Hasta Kabul Başlangıcı Ağustos–Eylül 2026 (hedef) Hizmete başlama süreci Hizmet Modeli Entegre şehir hastanesi Tüm branşlar tek merkezde Bölgesel Etki Doğu Karadeniz geneli Çok sayıda ile hizmet verecek Mevcut Durum Planlandığı şekilde ilerliyor Önemli aksaklık yok Kaynak A Haber Yerinde röportaj ve resmi açıklama

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. TRABZON ŞEHİR HASTANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Hastanenin Ağustos–Eylül 2026 döneminde hasta kabulüne başlaması planlanmaktadır.

2. HASTANENİN İNŞAATI NE AŞAMADA?

İnşaatın yaklaşık yüzde 87–90'ı tamamlanmış olup teknik kabul sürecine yaklaşılmıştır.

3. HASTANE NE KADAR BÜYÜK OLACAK?

Toplam kapalı alanı yaklaşık 285.000–290.000 metrekaredir.

4. HANGİ İLLERE HİZMET VERECEK?

Trabzon başta olmak üzere Artvin, Giresun, Rize, Bayburt ve Gümüşhane gibi çevre illerden gelen hastalara hizmet verecektir.

5. HASTANEDE HANGİ BÖLÜMLER OLACAK?

Kalp damar cerrahisi, kadın doğum, onkoloji ve diğer tüm branşların bulunduğu tam donanımlı bir şehir hastanesi olacaktır.

6. MEVCUT HASTANELER KAPANACAK MI?

Bazı hastanelerin fonksiyonları yeni şehir hastanesine taşınabilir. Amaç, tüm branşları tek merkezde toplayarak daha kapsamlı hizmet sunmaktır.

7. HASTANE NEDEN ÖNEMLİ BİR YATIRIM OLARAK GÖRÜLÜYOR?

Bölgedeki sağlık hizmetlerini merkezileştirerek daha hızlı, kapsamlı ve modern sağlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

8. TESLİM SÜRECİNDEN SONRA NEDEN HEMEN AÇILMAYACAK?