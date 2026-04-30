Ataşehir'de park yeri tartışması! Hakim kartı sahte çıktı: Soruşturma başlatıldı
Ataşehir'de iki sürücü arasında çıkan park yeri tartışmasında İ.E. isimli şahıs Hakim-Savcı olduğunu belirten kartı göstermesinin ardında kartın sahte olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülere ilişkin soruşturma başlatılırken şüpheliler İ.E. ve O.O.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olaya ilişkin adaleti zedeleyecek hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak "Hâkimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biridir. Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez." ifadelerini kullandı.
Ataşehir'de bugün iddiaya göre, iki sürücü arasında çıkan park yeri tartışmasında üzerinde 'Hakim-Savcı' yazılı kart gösteren İ.E.'nin sahte kart gösterdiği tespit edildi. Sanal medyaya yansıyan görüntüleri ihbar olarak değerlendirilmesinin ardından İ.E.'nin hakim ya da savcı olmadığı belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler İ.E. ve O.O.G. hakkında 'Tehdit', 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından soruşturma başlatıldı.
TÜM ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER KARARLILIKLA YÜRÜTÜLECEKTİR
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ifade ederek adalet duygusunu zedeleyen hiçbir duruma müsaade edilmeyeceğini vurguladı.
Bakan Gürlek açıklamasında; "Bugün İstanbul Ataşehir'de meydana gelen olayda; yargı mensubu olmadığı hâlde "hâkim/savcı" sıfatını kullanarak bir vatandaşımızı tehdit eden şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır.
Hâkimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biridir. Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez.
Adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyecek; yargı teşkilatımızın saygınlığını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tüm adli ve idari işlemler kararlılıkla yürütülecektir.
Hukukun üstünlüğünü, yargı mensuplarımızın onurunu ve vatandaşlarımızın haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.