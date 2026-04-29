Kiracısına güvendi, hayatı kabusa döndü: Emekli ev sahibine korkunç tuzak

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşanan dolandırıcılık adeta "Pes" dedirtti. 65 yaşındaki Şenel Karabulut, iki katlı müstakil evinin birinci katını S.D. ve eşine kiraya verdi. İddiaya göre yaşlı kadının güvenini kazanan çift, " Bankaya gidip sıra bekleme, ATM'den emekli maaşını çekelim" teklifinde bulundu.

Daha sonra maaşını bankadan çekmek isteyen yaşlı kadın korkunç gerçeği öğrendi. Banka görevlisi Şenel Karabulut'a "Emekli maaşın krediye kesilmiş. Bankamıza 500 bin TL borcunuz var" dedi. Kiracı çift kredi çektikleri iddiasını reddetti, evden çıkıp gitti. Yaşlı kadın ise kiracısı S.D. hakkında şikayetçi oldu.

Kiracılarına güvenen yaşlı kadın banka kartını verdi. Çift "Güncelleme yapacağız" diyerek yaşlı kadının cep telefonunu da aldı ve iddiaya göre 350 bin TL kredi çekti. Kredi çeken çift durumun anlaşılmaması için 3 ay boyunca aylık 16 bin TL getirip yaşlı kadına "Bu senin emekli maaşın" diyerek verdi.

"BU EVİ DE ELİMDEN ALACAKLARDI"

Bankaya olan borcu için altınlarını bozdurup kalan para için de bulaşıkçılık yapıp çalışan kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kiracı 5 ay oturdu. Bu süre içinde bana bu hırsızlığı yaptılar. Emekli maaşımı çekmek istediler, hatta bu evi de elimden alacaklardı. Okuma yazmam da yok. 'Bankaya gidelim, maaşını çekelim' dediler, ben de güvenip gittim. O sırada bütün bilgilerimi aldılar, cep telefonumu da 'Güncelleyelim' diyerek alıp işlem yaptılar."

Karabulut, "Ayın 18'i geldiğinde kendisi ya da eşi arayıp 'Maaşın yatmış' diyordu. Maaşımı kendi cebinden veriyormuş gibi gösterdiler. Bankaya gidip maaşımı çekmek istediğimde bana maaşımın olmadığını, krediye gittiğini söylediler. 500 bin TL kredi borcum çıktı. Altınlarımı bozdurdum, borcu ödedim. Ben bu halde bulaşık yıkamaya gittim" diye konuştu.

"PARMAĞIMDAKİ YÜZÜKLERE KADAR VERDİM"

"Bana hiçbir ödeme yapmadılar ama 'Ödedik' diyorlarmış. Bu süreçte şekerim yükseldi, bunalım geçirdim, parmağımdaki yüzüklere kadar verdim yine yetmedi" diyerek tepki gösteren yaşlı kadın şikayetinden vazgeçmeyeceğini söyledi.