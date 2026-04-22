Konut ilanlarında kapora tuzağı: Kiralık ev ararken paranızdan olmayın
Konut kiralarken internette uygun fiyatlı sahte ilanlara yönelen bazı vatandaşlar telefonda anlaşıp ödeme yaptıkları kişiler tarafından mağdur ediliyor. Uzmanlar ve sektör temsilcileri, vatandaşı kapora dolandırıcılığına karşı uyarıyor.
Kiralık konut ilanlarında dolandırıcıların yeni yöntemi adeta "pes" dedirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan şikayet dosyasından elde edilen bilgiye göre, internette gördüğü ilandaki daireyi kiralamak için telefonda 19 bin liraya anlaşan bir kişi, kendisine verilen banka hesap numarasına kapora olarak 38 bin lira gönderdi.
Paranın hesaba geçmesinin ardından farklı telefon numarası üzerinden aranan vatandaşa, gönderilen paranın açıklama kısmına "depozito" yazıldığı için vergi kesilemediği, mevcut tutarın üç gün içinde iade edilmemesi için kira kapora bedeli olarak yeniden 38 bin lira göndermesi gerektiği söylendi.
Görüşme sırasında telefonun ekranında "Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü" yazdığını gören kiracı, kendisine söylendiği gibi 38 bin lira daha gönderdi. Toplamda 76 bin lira para transferi gerçekleştiren kiracı, ödeme yaptıktan sonra ise daha önce görüştüğü kişilere ulaşamadı. Engellendiğini ve dolandırıldığını anlayan vatandaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Benzer yöntemlerle adliyelere dolandırıcılık şikayetleri yansırken, uzmanlar sahte ilanlara karşı en etkili yöntemin yüz yüze görüşme, yerinde inceleme ve resmi belgelerin doğrulanması olduğu, şüpheli durumlarda ödeme yapılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.
