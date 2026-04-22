Sahte veya yanıltıcı ilanla kapora dolandırıcılığının da yeni bir yöntem olmadığını dile getiren Aşa, bu konudaki yoğun şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığının Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) kurduğunu kaydetti. Aşa, EİDS'in işleyişini şöyle anlattı:

"Bu sistemde ev sahibi, emlakçıya yetki veriyor. Diyor ki 'Benim adıma, benim emlağımla ilgili ilan verebilirsin.' E-Devletten ben yetki aldığım zaman ilanı çıkabiliyorum veyahut ev sahibi, gerçekten o evin sahibiyse kendi bireysel ilan verebiliyor. Bunu da sistem kontrol ediyor. Tapu bu kişinin mi, değil mi? Veya anne, baba, çocukları adına birinci derece yakınına aitse, sahibi sıfatıyla ilan verebiliyor. Ama bakıyorsunuz halen sahte ve yanıltıcı ilan veya kapora dolandırıcılığı yapılan ilanlar var. Eskisi gibi çok değil ama yine de bitmedi."

Dolandırıcıların yeni yöntemler geliştirdiğini belirten Aşa, bazı emlak firmalarının e-Devlet üzerinden aldığı yetki bilgilerinin kopyalanarak kullanıldığına dair şikayetler aldıklarını aktardı.

Aşa, "Bize yapılan birçok şikayette, bazı emlak firmalarının e-Devlet üstünden aldığı yetki şifresiyle bunu kullandıkları yönünde bilgiler geldi. Adam bu şifreyi kopyalıyor ve emlakçının adına sahte ilan veriyor. Bu sahte ilan sonucunda ev kiralamak isteyenlere, 'Ev ucuz, bir an önce evi vermem lazım. İhtiyacım var. İstanbul dışındayım. Bana acele şu IBAN'a, şu havaleyi çıkın, o şekilde geleyim. Hiçbir şey yoksa kalkıp İstanbul'a gelmem' gibi ikna edici bir şekilde vatandaştan kapora alıyorlar" diye konuştu.