Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman’dan acı haber
Şemdinli’de 26 Nisan’da dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş’ın acı haberi geldi. Küçük çocuğun cansız bedenine arama çalışmalarının 4. gününde ulaşıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı Köyü'nde 26 Nisan'da dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş'tan acı haber geldi.
Ekiplerin günlerdir sürdürdüğü arama çalışmalarının 4. gününde küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Osman Taş'ın dereye düştüğü noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI SEFERBERLİKLE SÜRDÜRÜLDÜ
Kayıp çocuğu bulmak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.
AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, Şemdinli Arama Kurtarma Derneği ve belediye ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalara Van'dan gelen dalgıç ekipler de destek verdi.
Van Emniyet Müdürlüğü, Van İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD Van İl Müdürlüğü ekipleri, özellikle Öveç ve Beyyurdu köyleri çevresinde aramalarını yoğunlaştırmıştı.
Ekipler hem su içinde hem de dere kenarında arama faaliyetlerini sürdürürken, bölgede 112 Acil Sağlık ekipleri hazır bekletildi.
NE OLMUŞTU?
26 Nisan'da Yufkalı köyü Korgan mezrasında dereye düşen 8 yaşındaki Osman Taş'tan bir daha haber alınamamıştı.
Günlerdir süren arama çalışmalarında ekipler seferber olurken, aile ve yakınlarının umutlu bekleyişi acı haberle son buldu.