Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman’dan acı haber

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, Şemdinli Arama Kurtarma Derneği ve belediye ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalara Van'dan gelen dalgıç ekipler de destek verdi.

Kayıp çocuğu bulmak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Van Emniyet Müdürlüğü, Van İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD Van İl Müdürlüğü ekipleri, özellikle Öveç ve Beyyurdu köyleri çevresinde aramalarını yoğunlaştırmıştı.

Ekipler hem su içinde hem de dere kenarında arama faaliyetlerini sürdürürken, bölgede 112 Acil Sağlık ekipleri hazır bekletildi.

NE OLMUŞTU?

26 Nisan'da Yufkalı köyü Korgan mezrasında dereye düşen 8 yaşındaki Osman Taş'tan bir daha haber alınamamıştı.

Günlerdir süren arama çalışmalarında ekipler seferber olurken, aile ve yakınlarının umutlu bekleyişi acı haberle son buldu.