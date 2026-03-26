Bayramda kaybolan Alzheimer hastası adamın cansız bedeni bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bayramın 2. gününde evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Zeki Karakuş'un (71), arama çalışmalarının 5'inci gününde cansız bedeni bulundu.

Bursa'da Yenidere Mahallesi'ndeki evinden 21 Mart günü çıkan ve bir daha geri dönmeyen Zeki Karakuş'tan haber alamayan yakınlarının ihbarı sonrası jandarma ve polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Mustafakemalpaşa Terminali ve çevresinde görüldüğü iddia edilen Karakuş'un, Alzheimer hastası olması nedeniyle yönünü bulmakta ve kendini ifade etmekte zorlanabileceği belirtildi.

Zeki Karakuş (DHA) HALK SEFERBER OLDU STK'lar ile mahalle halkının da destek verdiği arama çalışmalarından sonuç alınamazken, dün saat 18.00 sıralarında iki vatandaş, Ada Bahçeleri mevki Mustafakemalpaşa Deresi kenarında yerde hareketsiz yatan biri olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.