Yaya geçidinde domuz saldırdı! 3 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Batman'da kent merkezine inen domuz, farklı noktalarda 3 kişiyi yaraladı. Domuzun yaya geçidinden karşıya geçen kişiye saldırdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Olay dün saat 23.30 sıralarında şehir merkezinde meydana geldi. Kent merkezine inip sokaklarda dolaşan yaban domuzu, farklı noktalarda karşısına çıkan 3 kişiye saldırıp, yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Domuzun Turgut Özal Bulvarı'nda yaya geçidinden kişiye saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaban domuzu, bir süre sonra gözden uzaklaştı.