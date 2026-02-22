Erzurum'da yavru yaban domuzu sürüsünü arıyor

Erzurum'un Güzel Hisar Mahallesi'nde sürüsünü kaybeden yavru yaban domuzu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, sürüsünden ayrılan yavru domuz, yeniden ailesine kavuşabilmek için sürüsünün ayak izlerini takip etmeye çalıştı. Zaman zaman durarak iz süren yavrunun, ardından yeniden ilerlediği görüldü.



Uzmanlar, özellikle kış şartları ve yiyecek arayışı nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine daha sık inebildiğini belirtiyor.



Yetkililer ise vatandaşların bu tür durumlarda yaban hayvanlarına yaklaşmamaları ve durumu ilgili birimlere bildirmeleri gerektiğini hatırlattı.