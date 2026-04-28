Nisan sonunda şaşırtan manzara! Kar kalınlığı tabela boyunu geçti
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Ardahan-Posof kara yolundaki Ilgar Dağı geçidinde nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. 2550 rakımda kar kalınlığı yer yer trafik tabelalarını aşarken, sürücüler zor anlar yaşıyor.
Ardahan-Posof kara yolu üzerindeki Ilgar Dağı'nda nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Aralıklarla devam eden yağış bölgede hayatı olumsuz etkilerken, özellikle 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde kar kalınlığı dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bazı noktalarda biriken karlar yol kenarındaki trafik tabelalarının boyunu aşarak dikkat çeken görüntüler oluşturdu.
"KAR TABELA BOYUNU AŞTI"
Ardahan'dan Posof ilçesine giden sürücü Ufuk Işık, bölgede yaşanan durumu şu sözlerle anlattı:
"Nisan ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde bile kar yağışı etkili oluyor. Gördüğünüz gibi kar kalınlığı tabela boyutunu dahi geçmiş durumda. Yol şu anda kapalı değil ama şartlar burada her an zorlaşabiliyor."