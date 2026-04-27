Nisan bitiyor ama kar 4 metre! Ordu’da şaşırtan görüntüler

Ordu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Nisan ayının son günlerine girilmesine rağmen özellikle yayla yollarında kar kalınlığı dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 5 aydır karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mayıs ayına sayılı günler kala bile bölgede etkili olan kar yağışı ekiplerin mesaisini uzatıyor.

YAYLA YOLLARI YENİDEN AÇILIYOR

Zorlu coğrafi şartlara rağmen sürdürülen çalışmalarla yayla ve mahalle yollarının ulaşıma açılması hedefleniyor. Ekipler hem güvenli ulaşımı sağlamak hem de bölgedeki yaşamı normalleştirmek için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Nisan sonunda metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleri bölgede ilginç manzaralar oluşturdu. Kar duvarlarını andıran görüntüler kışın etkisinin halen sürdüğünü gözler önüne serdi.