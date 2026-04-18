İlk hac kafilesi İstanbul’dan yola çıktı: Yılların özlemi kutsal topraklarla buluşuyor
2026 yılı hac organizasyonu kapsamında ilk hacı adayları İstanbul Havalimanı’ndan dualarla uğurlandı. Yıllarca bekleyen vatandaşlar, kutsal topraklara gitmenin heyecanını ve mutluluğunu gözyaşlarıyla dile getirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında yılın ilk hac kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara uğurlanırken, uğurlama programına katılan din görevlileri eşliğinde dualar edildi, ilahiler okundu ve uzun yıllar sıra bekledikten sonra hac ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar büyük bir heyecan ve manevi coşku yaşadı; 11 ila 16 yıl arasında değişen bekleme sürelerinin ardından yola çıkan hacı adayları, bu kutsal yolculuğun tarif edilemez bir duygu olduğunu vurgulayarak tüm İslam âlemi için dua edeceklerini ifade etti.
Yılın ilk hacı adayları, hac görevini yerine getirmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı ekipleri nezdinde, "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hareket eden hac kafilesi, kutsal toprakların bulunduğu Suudi Arabistan'a hareket için yola çıktı. Havalimanında yapılan uğurlama programına, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Arif Tevrek'te katıldı. Arnavutköy Yeşil Camii Müezzini Mahmut Abdullah Yılmaz tarafından ilahi okunurken Arnavutköy İlçe Müftüsü Ümit Kartal ise hacı adayları için dua etti.
"AYAKLARIMIZ YERE BASMIYOR"
Hacca gideceği için mutlu olduğunun altını çizen Himmet Beyler, "15 senedir bekliyoruz. Ayaklarımız yere basmıyor. Rabbime şükürler olsun. Nasip olacak inşallah bakalım. Hanımla beraberim. Bundan daha büyük mutluluk olur mu? Ağlamaktan bir alem olduk, Rabbim isteyen herkese nasip etsin inşallah" diye konuştu.
Hacı adaylarından Emin Türkkan ise, "14 sene oldu. Bu sene Rabbim nasip etti. İlk kafile olarak gidiyoruz. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Allah bekleyen herkese nasip etsin. Güzel bir duygu. Rabbim; bütün Ümmet-i Muhammed'i kazalardan ve belalardan korusun, bu savaşları dindirsin, hayırlısıyla gidip hacımızı yapıp gelmeyi nasip etsin inşallah" dedi.
"BİZ GENÇLİĞİMİZDE YAZILDIK AMA İHTİYARLADIK"
15 kişilik grup halinde gittiklerini belirten hacı adayı Hamza Çiçek'te, "13 yıldır bekliyoruz. Çok şey düşünüyorum. Allah kabul eder inşallah, gidip gelmeyi sağlıcakla. Duygusallık var, Allah herkese de nasip etsin. Biz gençliğimizde yazıldık ama ihtiyarladık. Bütün İslam alemine dua edeceğiz, Allah dualarımızı o mübarek yerlerde kabul eder inşallah. Eşimizden, dostumuzdan ayrılıyoruz ama tatlı bir ayrılık. Allah, tekrar gelip bu tatlı ayrılığı birleştirmeyi nasip etsin. 15 kişi gidiyoruz. Bir grup halinde yazıldık, grup halinde gidiyoruz. Diyanetle gidiyoruz, Diyanet'i tercih ettik. Devletimizin hizmet eden bir kurumu olduğu için" diye konuştu.
Sivaslı hemşerilerini uğurlamaya geldiğini belirten Azimet Kaya, "Sivas Koyulhisar Boyalı Köyü'nden değerli komşularımızı yolcu etmeye geldik. Ben Şişli-Kağıthane güreş ağasıyım. Ayrıca hafız da yetiştiriyorum. Değerli Müftü yardımcımız da konuştu, Allah ondan razı olsun. Devletimizden ve milletimizden razı olsun. Herkese çok teşekkür ederim. Köylülerimin de hayırlı gidip hayırlı gelmelerini istiyorum. Allah kabul etsin, Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" ifadelerine yer verdi.