Malatya'da deprem: AFAD detayları duyurdu | A Haber bölgede

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.42'de yaşanan depremin derinliği 16.36 kilometre olarak ölçüldü. A Haber muhabiri Barış Türel bölgedeki ilk gelişmeleri yerinden aktarırken "Art arda gelen iki deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli bir korkuyla kendilerini dışarıya attılar" dedi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 15.42'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 16,36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. MALATYA'DA DEPREM! A HABER BÖLGEDE İLK DETAYLAR A HABER'DE Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir dakika arayla iki deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 3.9 ve 4.4 büyüklüğündeki sarsıntılar bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. A Haber muhabiri Barış Türel, deprem sonrası son durumu ve sahadaki atmosferi yerinden aktardı.

BİR DAKİKA ARAYLA İKİ SARSINTI Depremin detaylarına ilişkin bilgi veren Barış Türel, "Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.42 sularında gerçekleşen bu sarsıntıdan hemen önce, 15.41'de de 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilmişti" ifadelerini kullandı. Sarsıntının derinliğine de değinen Türel, "AFAD'dan aldığımız verilere göre sarsıntı yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde oluştu" sözleriyle teknik ayrıntıları paylaştı. ŞEHİR MEYDANINDA SON DURUM Depremin hissedildiği anlarda yaşananları anlatan A Haber Muhabiri Barış Türel, "Şehir meydanındayız, şu an için sokaklarda büyük bir panik havası hakim değil. Ancak art arda gelen iki deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli bir korkuyla kendilerini dışarıya attılar" dedi. Türel, sahadaki gözlemlerini sürdürerek, "Bulunduğumuz noktada hayatın normal akışında seyrettiğini, çok büyük bir korku atmosferinin oluşmadığını söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.