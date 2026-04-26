AFAD duyurdu! Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD X hesabı

#DEPREM

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Bulanık (Muş)

Tarih:2026-04-26

Saat:19:48:23 TSİ

Enlem:39.30778 N

Boylam:42.22611 E

Derinlik:15.56 km

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 19.48'de merkez üssü Muş'un Bulanık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 15.56 kilometre derinliğinde meydana geldi.