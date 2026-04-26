AFAD duyurdu! Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD Muş Bulanık'ta saat 19:48'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 15.56 kilometre derinliğinde meydana geldi.

#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Bulanık (Muş)
Tarih:2026-04-26
Saat:19:48:23 TSİ
Enlem:39.30778 N
Boylam:42.22611 E
Derinlik:15.56 km

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 19.48'de merkez üssü Muş'un Bulanık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

