İstanbul'da metro hattında yoğunluk sokağa taştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İstanbul'da metro hattındaki onarım çalışması nedeniyle Nurtepe İstasyonu'nda İETT otobüslerine yönlendirilen yolcuların oluşturduğu yoğunluk, sokaklara taştı.

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde, makas bölgesinde yer altı suyu akışı kaynağındaki artış nedeniyle başlatılan çalışmalar kapsamında, ulaşım Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT seferleriyle sağlanıyor.

Bu kapsamda metro görevlileri Nurtepe İstasyonu'nda inen yolcuları otobüslere yönlendiriyor. Otobüslere binmek için sıra bekleyen yolcular metrelerce kuyruk oluşturdu. Bölgedeki yoğunluk, Sokullu, Osmanpaşa, Sedef ve Arı caddeleri ile bazı ara sokaklara kadar ulaştı. Oluşan uzun kuyruk, bölgedeki araç trafiğini de aksattı.

