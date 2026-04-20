CANLI YAYIN

İETT otobüsünde yangın paniği

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde seyir halinde bulunan İETT otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yolcular araçtan tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hasdal-Kemerburgaz yolu üzerinde seyir halindeki 34 HO 2503 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün motor bölümünde dumanlar yükselmeye başladığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi. Otobüs içerisinde bulunan yolcular başka bir İETT aracıyla götürülürken, yol üzerinde trafik oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın