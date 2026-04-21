Genç kızı taciz etti fırında ekmek yaparken yakalandı: O anlar kamerada

Kağıthane'de iddiaya göre, evine giden İrem Nur B. (26), binaya girdiği sırada kendisini takip eden bir şüphelinin fiziksel tacizine uğradı. İrem Nur'un çığlık atması üzerine kaçan şüpheli, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı.

OLAY ANI KAMERADA

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Emre B. (19) ifadesinde sadece selam verdiğini söyledi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BİR BİNA SAKİNİ KOVALADI

Olay, 19 Nisan Pazar günü saat 01.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden İrem Nur B.'yi takip eden şüpheli, bina girişinde kadına fiziksel tacizde bulundu. Yaşanan olayın ardından kadının çığlık atması üzerine binadan çıkan şüpheli koşarak kaçtı. Olayın ardından sinir krizi geçiren kadının çığlıklarını duyan bina sakinleri 'Ne oldu' diyerek yardıma koştu. Kadının ağlayarak yaşadıklarını anlatması üzerine bina sakini, yarı çıplak halde dışarı çıkarak şüpheliyi kovaladı. Bir başka bina sakini de bir süre sonra adamın yanına geldi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.