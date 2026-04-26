Afiş asarken üst geçitten düşen işçinin feci sonu

Ankara'da yaya üst geçidine afiş asarken dengesini kaybetmesi sonucu yola düşen ve otomobil çarpan Vedat Gürbüz (43) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay dün öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya üst geçidinde özel bir firmanın afişini asmaya çalışan Vedat Gürbüz, dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada Mesut K. yönetimindeki 06 EİS 743 plakalı otomobil, üst geçitten yola düşen Gürbüz'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Vedat Gürbüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gürbüz'ün cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün öğle vakti Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Vedat Gürbüz'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Sürücü Mesut K. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan Gürbüz'ün üst geçitten düştüğü anlar, bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Vedat Gürbüz'ün üst geçitten trafiğin yoğun olduğu yola düştüğü görüldü.