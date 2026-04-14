Burdur'da 27 milyon liralık tefecilik operasyonu: 1 tutuklama

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda yaklaşık 27 milyon lira değerinde senet, çek ve tapu senedi ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından halkın huzuru ve genel asayişin sağlanması için yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam ediliyor. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 08 Nisan tarihinde Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada H.E., B.E. ve H.T. isimli 3 şahıs Tefecilik (TCK-241) suçundan gözaltına alınırken sevk edildikleri adli makamlar tarafından, B.E. ve H.T. ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. H.E. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.