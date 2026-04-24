Hızlı yaşlanmayı tetikleyen faktörler! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tek tek sıraladı
Uzun yaşam kadar sağlıklı yaşlanmanın da önemine dikkat çeken Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, ATV Haber’e yaptığı açıklamalarda egzersizden beslenmeye, uykudan sosyal bağlara kadar uzanan 5 temel kuralı sıraladı. “Spermidin” detayı ve şeker-un uyarısı ise öne çıktı.
Sağlıklı ve uzun bir yaşamın sırrı ne? Bu sorunun yanıtı yıllardır merak ediliyor. Osman Müftüoğlu, ATV Haber'e yaptığı değerlendirmede hem hızlı yaşlanmayı tetikleyen faktörleri hem de daha sağlıklı bir yaşam için dikkat edilmesi gereken temel kuralları anlattı.
"30 YAŞ ALTIN FIRSAT 50'DEN SONRASI SON ÇIKIŞ"
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na göre sağlıklı yaşlanma süreci erken yaşlarda başlıyor. 30'lu yaşları "altın fırsat", 40'lı yaşları "gümüş fırsat" olarak tanımlayan uzman, 50 yaş sonrası için ise "köprüden önceki son çıkış" ifadesini kullanıyor.
Bu ifadeler, yaşam tarzı alışkanlıklarının mümkün olduğunca erken dönemde kazanılması gerektiğini ortaya koyuyor.
İLK KURAL: HAREKETLİ YAŞAM
ATV Haber'e konuşan Müftüoğlu, sağlıklı yaşlanmanın ilk şartının hareket olduğunu belirtti. Günlük yaşamda mutlaka fiziksel aktiviteye yer verilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Yürümek, koşmak, yüzmek, dans etmek ya da ağırlık kaldırmak... Hangisini yaparsanız yapın ama hareket, hayatınızın değişmez bir parçası olmalı."