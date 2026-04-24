Hızlı yaşlanmayı tetikleyen faktörler! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tek tek sıraladı

BESLENMEDE DENGE VE "SPERMİDİN" DETAYI İkinci başlık beslenme oldu. Müftüoğlu, "dengeli, çeşitli ve yeterli" beslenmenin altını çiziyor. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra hayvansal ağırlıklı beslenmeden uzaklaşıp bitki bazlı beslenmeye yönelmenin daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sunduğunu belirtiyor. Uzmanın dikkat çektiği bir diğer unsur ise "spermidin" oldu. "Spermidin diye bir madde var, uzun ömrün yeni sırrı. Spermidini en kolay bulabileceğiniz gıda haşlanmış buğdaydır."

UYKU DÜZENİ YAŞLANMAYI ETKİLİYOR Listede üçüncü sırada uyku var. İlerleyen yaşlarda kaliteli uykunun, beslenmeden bile daha önemli hale geldiğine dikkat çekiliyor. Müftüoğlu'nun önerdiği uyku düzeni şu şekilde: 21.00–23.00 arasında uykuya geçiş

05.00–07.00 arasında uyanma

Ortalama 7 saat uyku Gece çalışanlara da uyarıda bulundu: "Gece vardiyasında çalışanların ömrü daha kısa çünkü biyoritme uygun, genetik saate uygun uyumuyorlar."