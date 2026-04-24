Hızlı yaşlanmayı tetikleyen faktörler! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tek tek sıraladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Uzun yaşam kadar sağlıklı yaşlanmanın da önemine dikkat çeken Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, ATV Haber’e yaptığı açıklamalarda egzersizden beslenmeye, uykudan sosyal bağlara kadar uzanan 5 temel kuralı sıraladı. “Spermidin” detayı ve şeker-un uyarısı ise öne çıktı.

Sağlıklı ve uzun bir yaşamın sırrı ne? Bu sorunun yanıtı yıllardır merak ediliyor. Osman Müftüoğlu, ATV Haber'e yaptığı değerlendirmede hem hızlı yaşlanmayı tetikleyen faktörleri hem de daha sağlıklı bir yaşam için dikkat edilmesi gereken temel kuralları anlattı.

"30 YAŞ ALTIN FIRSAT 50'DEN SONRASI SON ÇIKIŞ"

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na göre sağlıklı yaşlanma süreci erken yaşlarda başlıyor. 30'lu yaşları "altın fırsat", 40'lı yaşları "gümüş fırsat" olarak tanımlayan uzman, 50 yaş sonrası için ise "köprüden önceki son çıkış" ifadesini kullanıyor.

Bu ifadeler, yaşam tarzı alışkanlıklarının mümkün olduğunca erken dönemde kazanılması gerektiğini ortaya koyuyor.

İLK KURAL: HAREKETLİ YAŞAM

ATV Haber'e konuşan Müftüoğlu, sağlıklı yaşlanmanın ilk şartının hareket olduğunu belirtti. Günlük yaşamda mutlaka fiziksel aktiviteye yer verilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yürümek, koşmak, yüzmek, dans etmek ya da ağırlık kaldırmak... Hangisini yaparsanız yapın ama hareket, hayatınızın değişmez bir parçası olmalı."

BESLENMEDE DENGE VE "SPERMİDİN" DETAYI

İkinci başlık beslenme oldu. Müftüoğlu, "dengeli, çeşitli ve yeterli" beslenmenin altını çiziyor. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra hayvansal ağırlıklı beslenmeden uzaklaşıp bitki bazlı beslenmeye yönelmenin daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sunduğunu belirtiyor.

Uzmanın dikkat çektiği bir diğer unsur ise "spermidin" oldu.

"Spermidin diye bir madde var, uzun ömrün yeni sırrı. Spermidini en kolay bulabileceğiniz gıda haşlanmış buğdaydır."

UYKU DÜZENİ YAŞLANMAYI ETKİLİYOR

Listede üçüncü sırada uyku var. İlerleyen yaşlarda kaliteli uykunun, beslenmeden bile daha önemli hale geldiğine dikkat çekiliyor.

Müftüoğlu'nun önerdiği uyku düzeni şu şekilde:

  • 21.00–23.00 arasında uykuya geçiş
  • 05.00–07.00 arasında uyanma
  • Ortalama 7 saat uyku

Gece çalışanlara da uyarıda bulundu: "Gece vardiyasında çalışanların ömrü daha kısa çünkü biyoritme uygun, genetik saate uygun uyumuyorlar."

MANEVİYAT VE İÇ HUZUR VURGUSU

Sağlıklı yaşlanmanın sadece bedensel değil, ruhsal yönü de bulunuyor. Müftüoğlu, maneviyatın güçlendirilmesini, şükretmeyi, affetmeyi ve iç huzuru korumayı önemli görüyor.

"Maneviyatı güçlendirmek var, inanç dünyanızı zenginleştirmek var ama aynı zamanda şükretmek var, mesafe koymak var, affetmek var, duaya sığınmak var."

SOSYAL BAĞLAR ÖMRÜ UZATIYOR

Son başlık ise sosyal ilişkiler oldu. Müftüoğlu, insanlarla kurulan bağların yaşam süresine etkisini şu sözlerle anlattı:

"Çünkü ne kadar uzun yaşadığınız sadece sizin yaşadığınız yıllarla değil, başkalarının hayatına ne kadar yaşam kattığınızla da bağlantılı."

ŞEKER VE UN EN BÜYÜK TEHDİT

Müftüoğlu, uzak durulması gereken gıdalar konusunda da net konuşuyor. Şeker ve unun modern yaşamın en büyük sağlık tehditlerinden biri olduğunu belirtiyor.

"Bir numaraya şekeri koyun, iki numaraya unu koyun. Bu ikili, insanlık ömrünün ve insanlığın şu andaki en büyük katili."

Ayrıca paketli ürünler için şu uyarıyı yapıyor:

  • İçindekiler listesi uzunsa dikkat edin
  • 5'ten fazla katkı maddesi varsa tüketmeyin
  • İşlenmiş gıdalardan uzak durun
