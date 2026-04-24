Başkan Erdoğan’ı ağlatan minik Mutlucan duygularını anlattı: Elini öpecektim heyecandan yapamadım
Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Mutlucan Korkmaz, en büyük hayali olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasında yaşadığı duyguları anlattı. Korkmaz, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben ona daha çok bir şeyler diyecektim ama ağlamaktan diyemedim. Sohbet edecektim, elini öpecektim. Heyecandan yapamadım" dedi.
Başkan Erdoğan'a olan sevgisini gözyaşları içinde dile getiren ağabeyi Mutlucan Korkmaz'ın Cumhurbaşkanı'nı görme dileği dün gerçek oldu.
Gülsu Işıl ve Mutlucan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.
Ankara dönüşünde kardeşler, Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyaret etti.
"CUMHURBAŞKANIMIZI GÖRÜNCE İKİ BAYRAMI BİRLİKTE YAŞAMIŞ OLDUM"
Mutlucan Korkmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Hayallerine kavuştuğunu belirten Korkmaz, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben ona daha çok bir şeyler diyecektim ama ağlamaktan diyemedim. Sohbet edecektim, elini öpecektim, heyecandan yapamadım. Bir daha bir araya gelirsek bu sefer onunla konuşurum, elini öperim. Aynı şiiri yine okurum ve yine çok mutlu olurum." dedi.
Erdoğan'ın karşısında çok duygulandığını dile getiren Korkmaz, "Cumhurbaşkanımızın adını duyduğumda çok heyecanlandım. 23 Nisan bizim bayramımız, Sayın Cumhurbaşkanımızı görünce de iki bayramı birlikte yaşamış oldum." ifadelerini kullandı.
Baba Mutlu Korkmaz da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildiklerinde büyük heyecan yaşadıklarını kaydederek, "İki evladımın da Sayın Cumhurbaşkanımızı görmesi, duygulu anlar yaşamaları beni çok mutlu etti, gururlandırdı. Bir baba olarak bu kadar insanı sevindirebilmek çok kıymetli." diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen geleneksel çocuk kabulünde, A Haber'in hafızalara kazınan görüntüleri duygusal anlara sahne oldu.
A HABER'İN EKRANLARA TAŞIDIĞI GÖRÜNTÜLER DAMGA VURDU
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenci heyetini ağırlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı. Programda, Kırklareli'nde Başkan Erdoğan'a okuduğu şiirle A Haber ekranlarında milyonlara ulaşan minik Gülsu'nun ağabeyi Mutlu Can Korkmaz da yer aldı.
MİNİK MUTLU CAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kabul sırasında, Gülsu'nun A Haber aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan şiir görüntüleri yeniden izletildi. Bu anları izleyen Mutlu Can Korkmaz, duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Salonda duygu dolu anlar yaşanırken, izleyenlerin de etkilendiği görüldü.
BİR KARDEŞ SEVGİSİ, BİR LİDER ŞEFKATİ!
Bu tablo karşısında Başkan Erdoğan, gözyaşlarına hakim olamayan Mutlu Can'ın yanına giderek ona sarıldı ve teselli etti. Erdoğan'ın da duygulandığı anlar kameralara yansırken, ortaya çıkan görüntüler 23 Nisan'ın anlam ve ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.