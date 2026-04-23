A Haber’in o görüntüleri Başkan Erdoğan’ı ve minik Mutlu Can’ı ağlattı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 23 Nisan kabulünde duygusal anlar yaşandı. A Haber’in milyonlara ulaşan “Minik Gülsu” haberi yeniden izlenirken, ağabeyi Mutlu Can gözyaşlarına hakim olamadı. Başkan Erdoğan’ın sarılarak teselli ettiği anlar hafızalara kazındı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen geleneksel çocuk kabulünde, A Haber'in hafızalara kazınan görüntüleri duygusal anlara sahne oldu.
A HABER'İN EKRANLARA TAŞIDIĞI GÖRÜNTÜLER DAMGA VURDU
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenci heyetini ağırlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı. Programda, Kırklareli'nde Başkan Erdoğan'a okuduğu şiirle A Haber ekranlarında milyonlara ulaşan minik Gülsu'nun ağabeyi Mutlu Can Korkmaz da yer aldı.
MİNİK MUTLU CAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kabul sırasında, Gülsu'nun A Haber aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan şiir görüntüleri yeniden izletildi. Bu anları izleyen Mutlu Can Korkmaz, duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Salonda duygu dolu anlar yaşanırken, izleyenlerin de etkilendiği görüldü.
BİR KARDEŞ SEVGİSİ, BİR LİDER ŞEFKATİ!
Bu tablo karşısında Başkan Erdoğan, gözyaşlarına hakim olamayan Mutlu Can'ın yanına giderek ona sarıldı ve teselli etti. Erdoğan'ın da duygulandığı anlar kameralara yansırken, ortaya çıkan görüntüler 23 Nisan'ın anlam ve ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.