A Haber’in o görüntüleri Başkan Erdoğan’ı ve minik Mutlu Can’ı ağlattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenci heyetini ağırlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı. Programda, Kırklareli'nde Başkan Erdoğan'a okuduğu şiirle A Haber ekranlarında milyonlara ulaşan minik Gülsu'nun ağabeyi Mutlu Can Korkmaz da yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen geleneksel çocuk kabulünde, A Haber'in hafızalara kazınan görüntüleri duygusal anlara sahne oldu.

Gülsu'nun A Haber aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan şiir görüntüleri 23 Nisan'a damga vurdu (Fotoğraf: ahaber.com.tr)

BİR KARDEŞ SEVGİSİ, BİR LİDER ŞEFKATİ!

Bu tablo karşısında Başkan Erdoğan, gözyaşlarına hakim olamayan Mutlu Can'ın yanına giderek ona sarıldı ve teselli etti. Erdoğan'ın da duygulandığı anlar kameralara yansırken, ortaya çıkan görüntüler 23 Nisan'ın anlam ve ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.