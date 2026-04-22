Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atmışlardı: 8 sanık hakim karşısına çıkacak

Güngören'de 14 Ocak 2026'da öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları gönderilmesi ve sanal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 8 sanık, ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları gönderilmesiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıkların yabancı hat, Telegram ve X üzerinden tehdit mesajları attığı tespit edildi.

Atlas Çağlayan’ın annesi ilk kez A Haber’deAtlas Çağlayan’ın annesi ilk kez A Haber’de ATLAS ÇAĞLAYAN'IN ANNESİ İLK KEZ A HABER'DE

İddianamede, sanıklar Ömer Faruk Ay, Sevgi Timur, Abdülsamet Erdoğan ve Ferhat Karadağ hakkında 'nitelikli tehdit' suçundan 2 yıl 6 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit edenler yakalandı!Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit edenler yakalandı! ATLAS ÇAĞLAYAN'IN AİLESİNİ TEHDİT EDENLER YAKALANDI!

İddianamede şüpheli Ömer Can Derin hakkında, 'Basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar, şüpheli Burak Türk hakkında 'Basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik' suçundan 9 aydan 7 yıl 6 aya, şüpheli Alaa Faısal hakkında, 'Basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' 've 'Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar, şüpheli Ömer Can Özdoğan hakkında ise 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Kişinin hatırasına alenen hakaret' suçlarında 2 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 8 sanık, bugün ilk kez Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Atlas Çağlayan davasında gelişme!Atlas Çağlayan davasında gelişme! ATLAS ÇAĞLAYAN DAVASINDA GELİŞME!

