Böcek ailesi davasında hesap vakti! Sanıklar hakim karşısında

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşmada aralarında otel yetkilisi olan tutuklu sanık Hakan Oğlak, DSS İlaçlama firmasının sahibi şüpheli Serkan Kışı'nın da bulunduğu 6 sanık savunma yapacak. Öte yandan Böcek ailesinin yakınlarının da duruşmaya katılması bekleniyor. Hazırlanan iddianamede ayrıca, maktul Servet Böcek'in erkek kardeşi Mustafa Böcek ile maktul Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik 'müşteki' sıfatıyla yer alıyor. Bugün görülecek olan duruşmada müştekilerin de beyanlarının alınması bekleniyor.

Almanya'dan 9 Kasım 2025'te turistik amaçla İstanbul'a gelerek 13 Kasım 2025'de 'zehirlenme' iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek'in ölümlerine ilişkin 5'i tutuklu 6 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Fatih'te, 4 kişilik Böcek ailesinin 'zehirlenerek' hayatını kaybetmesine ilişkin, aralarında otel yetkilisi ile ilaçlama firması sahibinin de bulunduğu 5'i tutuklu 6 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

9 Kasım tarihinde Almanya'dan Türkiye'ye tatil amacıyla gelen Böcek ailesi, konakladıkları otelde büyük bir dram yaşadı. 13 Kasım'da hastaneye kaldırılan tüm aile fertlerinin hayatını kaybetmesiyle başlayan soruşturmada, ilk etapta gıda zehirlenmesi üzerinde durulsa da gerçek kısa sürede ortaya çıktı. A Haber Muhabiri Numan Erşan Karaca , "Soruşturma derinleştikçe olayın bir gıda zehirlenmesi değil, aslında bilinçsizce yapılan bir otel ilaçlamasından kaynaklandığı soruşturmanın en net belgelerinden biri oldu" ifadelerini kullandı. Otelde kullanılan tarım ilaçlarının havalandırma yoluyla odalara sızdığı ve ailenin bu ağır kimyasallar nedeniyle zehirlendiği tespit edildi.

Böcek ailesinin hastaneye gidiş görüntüleri (ahaber.com.tr)

5 TUTUKLU SANIK HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otel işletmecileri ve ilaçlamayı yapan kişilerin de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında ağır suçlamalar yöneltildi. Bugün saat 10.30 itibarıyla başlayan duruşmada, 5'i tutuklu 6 sanık ilk kez savunma yapacak. Muhabir Karaca süreci, "Kabul edilen iddianame sonrası yargılama süreci birazdan başlayacak ve duruşmada müşteki sıfatıyla yer alan aile yakınlarının da beyanlarının alınması bekleniyor" sözleriyle aktardı.

AİLELER TÜRK YARGISINA EMANET

Faciada hayatını kaybeden Servet Böcek'in kardeşi Mustafa Böcek ve Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik de duruşma salonunda hazır bulundu. Acılı aile üyeleri, avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada, "Türk yargısına güvendiklerini ve soruşturmayı büyük bir titizlikle yakından takip ettiklerini" belirten ifadeleri kullandı.