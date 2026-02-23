Böcek ailesinin ölümünde gelişme! İddianame kabul edildi ilk duruşma 21 Nisan’da

İstanbul Fatih'te Böcek Ailesi'nin 'zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Türkiye'Yi derinden sarsan olayda ilk duruşma 21 Nisan'da yapılacak. A Haber Muhabiri Kadir Mercan detayları aktardı.

Almanya'dan 9 Kasım 2025'de turistik amaçla İstanbul'a gelerek 13 Kasım 2025'de 'zehirlenme' iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek'in ölümü Türkiye'yi derinden sarsmıştı.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi ve ilk duruşmanın 21 Nisan'da yapılacağı öğrenildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud Din Chishti'nin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Rüstemsha Batyrov'un ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

DETAYLAR A HABER'DE

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından onaylandı. A Haber muhabiri Kadir Mercan, "Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde mahkemeye sunulmuştu, mahkeme bugün kararını verdi ve ilk duruşmanın 21 Nisan'da görülmesine hükmedildi" ifadelerini kullandı. Çağlayan Adliyesi'nde görülecek olan davanın saat 11.00'de başlaması bekleniyor.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA AĞIR SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıklar için istenen cezalar ve suçlamalar da netleşti. Kadir Mercan, "İddianamede şüpheliler Sercan Kış, Zeki Kış, Doğan Caferoğlu, Hakan Olak ve Muhammet Mun hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan, Rüstem Baytrova hakkında ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan ceza talep edildi" sözleriyle dosyanın detaylarını aktardı.

SANIKLARIN TUTUKLULUK DURUMU

Mahkeme, iddianameyi kabul etmesinin yanı sıra sanıkların mevcut durumunu da değerlendirdi. Kadir Mercan, "Mahkeme heyeti bugün bir tutukluluk incelemesi de gerçekleştirdi ve tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi" diyerek yargılama sürecinde sanıkların cezaevinde kalmaya devam edeceğini belirtti. Gözler şimdi 21 Nisan'da yapılacak olan ilk duruşmaya çevrilmiş durumda.