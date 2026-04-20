Silivri’de kontrolden çıkan kepçe dehşet saçtı! Önüne geleni böyle sürükledi

İstanbul Silivri’de akıllara durgunluk veren, adeta bir aksiyon filmini andıran kepçe dehşeti yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan dev iş makinesi, park halindeki iki otomobili önüne katarak tam 60 metre boyunca sürükledi. O anlarda kaldırımda yürüyen bir kadının dev kepçenin altında kalmaktan son anda kurtulduğu mucizevi anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin hemen karşısındaki boş alanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeki kepçenin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki iş makinesi, park alanına dalarak ortalığı birbirine kattı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Gözü dönmüş kepçe, çarptığı iki otomobili altına alarak durmak bilmedi. Park halindeki araçları yaklaşık 60 metre boyunca sürükleyen dev iş makinesi, büyük maddi hasara yol açtı.

O sırada yoldan geçen bir kadın ise adeta ölümle burun buruna geldi. Kepçenin altında kalmasına santimler kalan kadın, çevik bir hareketle kendini kenara atarak hayata tutundu.

OPERATÖR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Savaş alanını andıran görüntülerin ardından asıl şok, kepçe durduğunda yaşandı. Araçları hurdaya çeviren kepçe operatörü, iddiaya göre araçtan inerek arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri hasar gören araçlar ve kepçe üzerinde çalışma yaparken, emniyet güçleri firari sürücüyü yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI DEHŞETİ KAYDETTİ

Yaşanan o korku dolu anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; kontrolsüz şekilde ilerleyen kepçenin otomobilleri altına alışı, metrelerce sürükleyişi ve o kadının son anda canını kurtardığı mucizevi anlar net bir şekilde görüldü.

Hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, Silivri polisi firari sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.