Hazır giyim ve ayakkabı sektöründe ‘bayram’ havası: Satışlar ivme kazandı

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), hazır giyim ve ayakkabı sektörüne yönelik Mart ayı verilerini paylaştı. Ramazan Bayramı alışverişlerinin etkisiyle her iki sektörde de güçlü bir canlanma yaşanırken, her beş markadan dördü satış adetlerini artırmayı başardı.

Hazır giyim ve ayakkabı sektöründe yılın ilk aylarında gözlenen daralma, Mart ayıyla birlikte yerini hareketliliğe bıraktı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyeleri arasında yapılan anket sonuçları, bayram alışverişinin piyasaya nefes aldırdığını ortaya koydu.

SEKTÖRÜN ODAĞINDA ADET SATIŞLARI VAR

BMD Başkanı Sinan Öncel, Mart ayında dernek üyesi markaların yüzde 79'unun bir önceki aya göre adet satışlarını artırdığını bildirdi. Ciro artışından ziyade gerçek büyümeyi yansıtan "adet satışı" verilerine odaklandıklarını belirten Öncel, hazır giyim markalarının yüzde 86'sının, ayakkabı markalarının ise yüzde 82'sinin Mart ayını verimli geçirdiğini ifade etti.

GİYİM VE AYAKKABIDA MORAL VEREN TABLO

Ramazan Bayramı hazırlıklarının sektöre moral verdiğini kaydeden Öncel, giyim markalarının yüzde 36'sının, ayakkabı markalarının ise yüzde 21'inin adet satışlarında yüzde 40 ve üzerinde bir artış yakaladığını vurguladı. Bu yükselişin Merkez Bankası verileriyle de örtüştüğünü dile getiren Öncel, Mart ayında giyim ve ayakkabı harcamalarındaki kartlı işlem tutarının yüzde 41,3 oranında arttığını hatırlattı.

BAYRAM ETKİSİ VE UZUN TAKVİM AVANTAJI

Satışlardaki bu yükselişte bayram alışverişinin yanı sıra Mart ayının Şubat'a göre üç gün daha uzun olmasının da etkisi bulunduğunu belirten Öncel, her şeye rağmen Mart ayı verilerinin hazır giyim ve ayakkabı markaları için kritik bir can suyu olduğunu sözlerine ekledi.

