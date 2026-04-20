Canlı yayında bıçakladı! Fenomen 'Karagül' dehşet saçtı

Sosyal medya platformları bir kez daha akılalmaz bir şiddet olayına sahne oldu. Merve Ceran, takipçilerinin canlı yayında olduğu sırada sokak ortasında bir kadınla tartışmaya başladı.

Öfkesine hakim olamayan Ceran, tartıştığı kadını önce darp etti, ardından yere yatırarak bıçaklamaya başladı. Olay anında gözü dönen fenomen, "Sizi bu hale getirdim, duydunuz mu!" sözleriyle çevreye dehşet saçtı. Görüntüleri izleyen binlerce kullanıcı, "Gördüklerimize inanamıyoruz, bu nasıl bir canilik" ifadelerini kullanarak tepkilerini dile getirdi.



VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİNE TEHDİTLE KARŞILIK VERDİ



Vahşet anları yaşanırken çevredeki vatandaşlar büyük bir korkuyla araya girmeye çalıştı. Talihsiz kadını kurtarmak isteyen vatandaşlar Ceran'ı durdurmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak gözü dönmüş saldırgan, elindeki bıçağı savurarak kendisine engel olmak isteyenlere de tehditler yağdırdı. Olay yerindeki tanıklar, "Kadını kurtarmaya çalıştık ama bıçakla herkese saldırıyordu" sözleriyle yaşadıkları o dehşet anlarını aktardı.

Merve Ceran'ın bu kan donduran eylemi ilk vukuatı da değil. Kamuoyu, Ceran'ı daha önce de çocuklarına uyguladığı şiddetle tanımıştı. 2024 yılında kendi çocuklarını banyoda darp eden ve onları kanlar içinde canlı yayına çıkaran saldırgan, o dönemde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.