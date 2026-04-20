Canlı yayında bıçakladı! Fenomen 'Karagül' dehşet saçtı
Sosyal medyada 'Karagül' lakabıyla tanınan fenomen Merve Ceran, takipçilerinin gözü önünde akılalmaz bir vahşete imza attı. Sokak ortasında tartıştığı bir kadını önce darp eden, ardından hıncını alamayıp bıçaklayan Ceran, o dehşet anlarını saniye saniye canlı yayınladı. Daha önce çocuklarına uyguladığı şiddetle infial yaratan fenomenin son vukuatı "pes artık" dedirtti.
Sosyal medya platformları bir kez daha akılalmaz bir şiddet olayına sahne oldu. Merve Ceran, takipçilerinin canlı yayında olduğu sırada sokak ortasında bir kadınla tartışmaya başladı.
Öfkesine hakim olamayan Ceran, tartıştığı kadını önce darp etti, ardından yere yatırarak bıçaklamaya başladı. Olay anında gözü dönen fenomen, "Sizi bu hale getirdim, duydunuz mu!" sözleriyle çevreye dehşet saçtı. Görüntüleri izleyen binlerce kullanıcı, "Gördüklerimize inanamıyoruz, bu nasıl bir canilik" ifadelerini kullanarak tepkilerini dile getirdi.
VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİNE TEHDİTLE KARŞILIK VERDİ
Vahşet anları yaşanırken çevredeki vatandaşlar büyük bir korkuyla araya girmeye çalıştı. Talihsiz kadını kurtarmak isteyen vatandaşlar Ceran'ı durdurmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak gözü dönmüş saldırgan, elindeki bıçağı savurarak kendisine engel olmak isteyenlere de tehditler yağdırdı. Olay yerindeki tanıklar, "Kadını kurtarmaya çalıştık ama bıçakla herkese saldırıyordu" sözleriyle yaşadıkları o dehşet anlarını aktardı.
Merve Ceran'ın bu kan donduran eylemi ilk vukuatı da değil. Kamuoyu, Ceran'ı daha önce de çocuklarına uyguladığı şiddetle tanımıştı. 2024 yılında kendi çocuklarını banyoda darp eden ve onları kanlar içinde canlı yayına çıkaran saldırgan, o dönemde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Yaşanan bu son olay, fenomenin şiddet eğiliminin boyutlarını bir kez daha gözler önüne sererken, sosyal medya kullanıcıları, "Bu şahıs toplum için büyük bir tehlike" ifadelerini kullandı. Üç çocuğu devlet korumasına alınan Ceran'ın bu son saldırısından sonra adli makamların vereceği karar merakla bekleniyor.