Avrupa'da sosyal medya kısıtlamaları kapıda: Hangi ülkede kaç yaş sınırı geliyor?

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 14:15 Son Güncelleme: 19 Nisan 2026 14:20 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avrupa genelinde çocukların dijital ortamda karşı karşıya kaldığı riskler, hükümetleri peş peşe harekete geçiriyor. Birçok ülke, sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirmekten tamamen yasaklamaya kadar uzanan yeni düzenlemeleri gündemine almış durumda.

Çocukların zararlı içeriklere maruz kalması, bağımlılık riski ve ruh sağlığı üzerindeki etkiler, bu adımların temel gerekçeleri arasında yer alıyor. Özellikle küçük yaş gruplarında artan ekran süresi, Avrupa'da ortak bir politika arayışını hızlandırıyor.

İNGİLTERE VE AB'DEN DİKKAT ÇEKEN ADIMLAR İngiltere Başbakanı Keir Starmer, çocukların çevrim içi güvenliği konusunda sosyal medya şirketlerine açık çağrı yaptı. Mevcut sistemin yetersiz olduğunu vurgulayan Starmer, 16 yaş altına yönelik kısıtlama veya yasak ihtimalinin masada olduğunu belirtti. Avrupa Birliği cephesinde ise dijital denetimi artıracak yeni araçlar devreye giriyor. AB Komisyonu, kullanıcıların yaşını doğrulamayı hedefleyen teknik altyapının hazır olduğunu açıklarken, özellikle "sonsuz kaydırma" gibi bağımlılık yaratan tasarımlara karşı önlem sinyali verdi.

EĞİTİM VE OKUL ODAKLI KISITLAMALAR Bazı ülkeler ise doğrudan sosyal medya yerine, çocukların cihaz kullanımını hedef alıyor. İsveç, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonlarını yasaklamayı planlarken; Polonya, 16 yaş altı öğrencilerin okullarda telefon kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Baltık ülkelerinde de okul içi kısıtlamalar giderek yaygınlaşıyor. Bu yaklaşım, çocukların dikkat süresi ve akademik performansı üzerindeki etkilerle ilişkilendiriliyor.

BİLİMSEL VE TOPLUMSAL ENDİŞELER BELİRLEYİCİ Finlandiya'da sağlık ve eğitim kurumları, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanmaması gerektiğini açıkça tavsiye etti. Ülkede siyasi kanat da bu görüşe destek veriyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise ebeveyn ve uzmanlardan gelen geri bildirimlere dikkat çekerek, çocuklarda stres, uyku sorunları ve ekran bağımlılığının arttığını ifade etti. Benzer kaygılar Almanya'dan İtalya'ya kadar birçok ülkede politika üretiminin merkezinde yer alıyor.