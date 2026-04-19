Avrupa'da sosyal medya kısıtlamaları kapıda: Hangi ülkede kaç yaş sınırı geliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avrupa genelinde çocukların dijital ortamda karşı karşıya kaldığı riskler, hükümetleri peş peşe harekete geçiriyor. Birçok ülke, sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirmekten tamamen yasaklamaya kadar uzanan yeni düzenlemeleri gündemine almış durumda.

Çocukların zararlı içeriklere maruz kalması, bağımlılık riski ve ruh sağlığı üzerindeki etkiler, bu adımların temel gerekçeleri arasında yer alıyor. Özellikle küçük yaş gruplarında artan ekran süresi, Avrupa'da ortak bir politika arayışını hızlandırıyor.

İNGİLTERE VE AB'DEN DİKKAT ÇEKEN ADIMLAR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, çocukların çevrim içi güvenliği konusunda sosyal medya şirketlerine açık çağrı yaptı. Mevcut sistemin yetersiz olduğunu vurgulayan Starmer, 16 yaş altına yönelik kısıtlama veya yasak ihtimalinin masada olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği cephesinde ise dijital denetimi artıracak yeni araçlar devreye giriyor. AB Komisyonu, kullanıcıların yaşını doğrulamayı hedefleyen teknik altyapının hazır olduğunu açıklarken, özellikle "sonsuz kaydırma" gibi bağımlılık yaratan tasarımlara karşı önlem sinyali verdi.

EĞİTİM VE OKUL ODAKLI KISITLAMALAR

Bazı ülkeler ise doğrudan sosyal medya yerine, çocukların cihaz kullanımını hedef alıyor.

İsveç, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonlarını yasaklamayı planlarken; Polonya, 16 yaş altı öğrencilerin okullarda telefon kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Baltık ülkelerinde de okul içi kısıtlamalar giderek yaygınlaşıyor.

Bu yaklaşım, çocukların dikkat süresi ve akademik performansı üzerindeki etkilerle ilişkilendiriliyor.

BİLİMSEL VE TOPLUMSAL ENDİŞELER BELİRLEYİCİ

Finlandiya'da sağlık ve eğitim kurumları, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanmaması gerektiğini açıkça tavsiye etti. Ülkede siyasi kanat da bu görüşe destek veriyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise ebeveyn ve uzmanlardan gelen geri bildirimlere dikkat çekerek, çocuklarda stres, uyku sorunları ve ekran bağımlılığının arttığını ifade etti.

Benzer kaygılar Almanya'dan İtalya'ya kadar birçok ülkede politika üretiminin merkezinde yer alıyor.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN ORTAK YAŞ SINIRI ÇAĞRISI

Avrupa Parlamentosu, Birlik genelinde sosyal medya kullanımı için 16 yaş sınırı getirilmesini öneren bir raporu kabul etti. Raporda, 13–16 yaş grubunun ancak ebeveyn izniyle platformlara erişebilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca çocukların maruz kaldığı manipülatif içerikler ve bağımlılık yaratan algoritmaların, zihinsel gelişim üzerinde ciddi risk oluşturduğu ifade edildi.

KÜRESEL EĞİLİM AVRUPA İLE SINIRLI DEĞİL

Avrupa'daki bu dalga, küresel ölçekte de karşılık buluyor. Avustralya, 2025 yılı sonunda 16 yaş altı için sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olarak dikkat çekmişti.

Uzmanlara göre bu gelişmeler, dijital platformların çocuklar üzerindeki etkisinin artık sadece bireysel değil, kamusal bir mesele olarak ele alındığını gösteriyor.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ YAŞ SINIRI GELİYOR?

Ülke / Kurum Yaş Sınırı Düzenleme Türü Detay
Avrupa Birliği (AB) - Sistem / Altyapı Dijital yaş doğrulama sistemi yakında devreye alınacak
Almanya Belirsiz Hazırlık / Çalışma Çocuklar için sosyal medyada yaş sınırı getirilmesi tartışılıyor
Çekya 15 yaş altı Destek Sosyal medya yasağına destek veriliyor
Danimarka 15 yaş altı Hazırlık Sosyal medya platformlarının yasaklanmasına yönelik çalışmalar sürüyor
Estonya & Litvanya 13+ standardı Politika AB standartlarına uygun dijital eğitim ve yaş politikaları uygulanıyor
Finlandiya 15 yaş altı Tavsiye / Destek Küçüklerin sosyal medya kullanmaması yönünde resmi destek
Fransa 15 yaş altı Yasa Senato sosyal medya yasağını kabul etti
İngiltere 16 yaş altı (plan) Düzenleme hazırlığı Sosyal medya şirketlerine baskı, kısıtlama planı
İspanya 16 yaş altı Yasa hazırlığı Sosyal medya erişimi yasaklanacak
İsveç - Okul düzenlemesi Okullarda cep telefonu yasağı planlanıyor
İtalya 15 yaş altı Hazırlık Sosyal medya yasağı için çalışmalar sürüyor
Letonya 15 yaş altı Tartışma Erişim sınırlandırma önerileri gündemde
Norveç 15 yaş altı Yasa teklifi Sosyal medya yasağı için kamuoyu görüşü alınıyor
Polonya 16 yaş altı Okul düzenlemesi Okullarda cep telefonu kullanımı yasaklanacak
Portekiz 13 yaş altı / 13–16 kontrollü Yasa tasarısı 13 altı yasak, 13–16 yaş ebeveyn/öğretmen izniyle kullanım
Slovenya 15 yaş altı Yasa hazırlığı Sosyal medya kullanımını kısıtlayan tasarı hazırlanıyor
Yunanistan 15 yaş altı Yasa 1 Ocak 2027 itibarıyla sosyal medya yasaklanacak
Öne Çıkan Eğilimler

  • Avrupa genelinde 15 yaş altı en yaygın sınır olarak öne çıkıyor
  • Bazı ülkeler tam yasak, bazıları kısıtlama ve denetim modeli uyguluyor
  • Okul bazlı yasaklar (telefon kısıtlaması) ayrı bir trend oluşturuyor
  • AB, süreci teknolojik altyapı (yaş doğrulama) ile destekliyor

Genel Değerlendirme

Avrupa'da düzenlemeler üç ana modelde toplanıyor:

  • Tam yasak modeli (Yunanistan, Fransa vb.)
  • Kısıtlı erişim modeli (Portekiz gibi izinli kullanım)
  • Dolaylı kontrol modeli (okul yasakları, yaş doğrulama sistemleri)
