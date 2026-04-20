Boya fabrikası alevlere teslim! Yangın kontrol altına alındı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Ankara'nın Sincan ilçesinde boya fabrikasında yangın çıktı. Alevler binayı sararken çok sayıda ekip yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alcı Mahallesi'ndeki Ankara Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangın saat 09.00 sıralarında başladı.
İşçiler kısa sürede tahliye edilirken, yangın büyüyerek fabrikayı sardı. Yangın sırasında fabrikada patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.