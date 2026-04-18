Aydın'da lise yurdunda yangın! Vali Canbolat'tan açıklama
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir liseye ait yurdun çatısında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken Aydın Valisi Yakup Canbolat, açıklamasında "Yangının ilk etapta elektrikten kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor." dedi.
Alınan bilgiye göre, Karaçay Mahallesinde Nazilli Fen Lisesi'ne ait 6 katlı yurdun çatısında yangın çıktı.
ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle yurtta bulunan öğrenciler tahliye edildi.
VALİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA: YANGIN ELEKTRİK KAYNAKLI OLABİLİR
Aydın Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, "Nazilli Fen Lisesi'ne ait yurdun çatı kısmında yangın çıktı. İhbarın bildirilmesi üzerine emniyet, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri olaya hemen müdahaleye başladı. Yurtta kalan 20'si erkek 46 öğrencimiz güvenli şekilde tahliye edildi. Bu öğrencilerimiz yeni yerlere yerleştiriliyor. Yangının ilk etapta elektrikten kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.