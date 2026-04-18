Aydın'da lise yurdunda yangın! Vali Canbolat'tan açıklama

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 22:44 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir liseye ait yurdun çatısında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken Aydın Valisi Yakup Canbolat, açıklamasında "Yangının ilk etapta elektrikten kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor." dedi.