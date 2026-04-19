Avcılar'da 4 katlı binada yangın! 20 kişi mahsur kaldı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Avcılar'da 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın nedeniyle binada 20 kişi mahsur kalırken olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bina sakinleri kurtarılırken, 9 vatandaşın dumandan etkilenerek ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Avcılar'da saat 21.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın giriş katındaki daireden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
MAHSUR KALAN 20 KİŞİ KURTARILDI
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan aralarında çocuklarında bulunduğu 20 kişi merdiven aracıyla bulundukları yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.