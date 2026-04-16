3 yıllık kanlı firar İstanbul'da son buldu!

Almanya'nın Köln şehrinde Hells Angels üyesi Eren Y.'yi (35) çıkan tartışmada sokak ortasında öldürdüğü gerekçesiyle aranan "Toblerone" lakaplı Marco C.'nin üç yıldır süren kaçışı İstanbul'da son buldu. İddiaya göre "Hells Angels" üyesi "Toblerone" lakaplı, Marco C. (28) ve "Chico" lakaplı Emre U. (33), spor salonunun önünde motosikletçi arkadaşları Eren Y. (35) ile kız arkadaşının yanında tartışmaya başladı.

İki saldırgan Eren Y.'ye kurşun yağdırdı.

Sabah Gazetesi'nden Ümit ERkan Demircan'ın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada silahlarına sarılan Marco C. ve Emre U., Eren Y.'ye kurşun yağdırdı. Göğsünden ve kafasından vurulan Eren Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİS KONTROLÜNE TAKILDI

Olayın hemen ardından Türkiye'ye kaçtıkları belirlenen saldırganlar hakkında 3 yıl aradan sonra dün flaş bir gelişme yaşandı. Alman-Polonyalı Marco C. Beyoğlu'ndaki Almanya Konsolosluğu'na yakın bir mesafede polis kontrolü sırasında yakalandı. Suikastı 50 bin dolar karşılığında gerçekleştirdiği iddia edilen Chico lakaplı Emre U. ise halen aranıyor.