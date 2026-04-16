3 yıllık kanlı firar İstanbul'da son buldu!
Almanya’da işlenen cinayetin zanlısı, “Toblerone” lakaplı Marco C.’nin 3 yıllık firarı, İstanbul’da sona erdi. "Hells Angels" bağlantılı kanlı hesaplaşmanın detayları ise sokak ortasında başlayan tartışmanın cinayetle sonuçlandığını ortaya koydu.
Almanya'nın Köln şehrinde Hells Angels üyesi Eren Y.'yi (35) çıkan tartışmada sokak ortasında öldürdüğü gerekçesiyle aranan "Toblerone" lakaplı Marco C.'nin üç yıldır süren kaçışı İstanbul'da son buldu. İddiaya göre "Hells Angels" üyesi "Toblerone" lakaplı, Marco C. (28) ve "Chico" lakaplı Emre U. (33), spor salonunun önünde motosikletçi arkadaşları Eren Y. (35) ile kız arkadaşının yanında tartışmaya başladı.
Sabah Gazetesi'nden Ümit ERkan Demircan'ın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada silahlarına sarılan Marco C. ve Emre U., Eren Y.'ye kurşun yağdırdı. Göğsünden ve kafasından vurulan Eren Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
POLİS KONTROLÜNE TAKILDI
Olayın hemen ardından Türkiye'ye kaçtıkları belirlenen saldırganlar hakkında 3 yıl aradan sonra dün flaş bir gelişme yaşandı. Alman-Polonyalı Marco C. Beyoğlu'ndaki Almanya Konsolosluğu'na yakın bir mesafede polis kontrolü sırasında yakalandı. Suikastı 50 bin dolar karşılığında gerçekleştirdiği iddia edilen Chico lakaplı Emre U. ise halen aranıyor.