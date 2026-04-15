Tekirdağ’da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Tekirdağ Çorlu’da yokuş aşağı seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil dereye düştü. Kazada sürücü araçtan yara almadan çıkarken, araçta maddi hasar oluştu.
Olay, gece saatlerinde Silahtarağa Mahallesi Kumluca Dere mevkiinde meydana geldi.
İddiaya göre, F.A.'nın kullandığı otomobil, yokuş aşağı seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sürücü kaza sonrası araçtan yara almadan çıktı. Şoke eden kazada araçta maddi hasar meydana geldi.