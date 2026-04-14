Kayseri'de feci kaza! Ekmek yüklü panelvan otomobil ile çarpıştı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile ekmek taşıyan panelvan araç çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanırken, sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Sancaktepe Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AE 680 plakalı otomobille O.Ö. yönetimindeki 38 PR 568 plakalı ekmek taşıyan panelvan araç çarpıştı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan otomobil sürücüsünü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil ve panelvan araç çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.