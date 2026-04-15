Eskişehir’de metruk bina çöktü! Faciadan kıl payı dönüldü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Eskişehir Odunpazarı’nda tek katlı metruk iş yeri henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Olay sırasında içeride ve çevrede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yıkım sırasında düşen molozlar park halindeki araca zarar verdi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Asarcıklı Caddesi üzerinde meydana geldi.

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

Cadde üzerinde tek katlı metruk bir iş yeri henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Duvarı ve çatı bölümü yıkılan iş yerinden bazı moloz parçaları, park halinde bulunan bir araca isabet etti.

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

Tozla kaplanan araçta önemli bir hasarın olmadığı gözlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede şans eseri kimsenin yaralanmadığını tespit ederken, caddeyi trafiği kapatıp geniş güvenlik önlem aldı.

